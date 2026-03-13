IMO созывает внеочередное заседание Совета

Международная морская организация (IMO) проведет внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить влияние на судоходство и моряков ситуации в регионе Персидского залива, Аравийского моря и Оманского залива, и прежде всего – в Ормузском проливе.

Как сообщили SeaNews в IMO, сессия пройдет 18-19 марта в штаб-квартире организации в Лондоне под председательством представителя Испании Виктора Хименеса.

Внеочередное заседание Совета IMO назначено по просьбе нескольких членов Совета.

Совет является исполнительным органом IMO, в него входят 40 стран-членов организации, избираемых Ассамблеей IMO.

