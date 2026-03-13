Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В IMO завершили разработку временного руководства по аварийной буксировке судов
13.03.2026

IMO созывает внеочередное заседание Совета

    • Международная морская организация (IMO) проведет внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить влияние на судоходство и моряков ситуации в регионе Персидского залива, Аравийского моря и Оманского залива, и прежде всего – в Ормузском проливе.

    Как сообщили SeaNews в IMO, сессия пройдет 18-19 марта в штаб-квартире организации в Лондоне под председательством представителя Испании Виктора Хименеса.

    Внеочередное заседание Совета IMO назначено по просьбе нескольких членов Совета.

    Совет является исполнительным органом IMO, в него входят 40 стран-членов организации, избираемых Ассамблеей IMO.

    Фото: IMO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.03.2026
    Страховать будут, просто дороже
    Международный союз морских страховщиков о покрытии военных рисков
    Красное мореПерсидский заливрискиСтрахование
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 11, 2026
    12.03.2026 Финансовые результаты ZIM в 2025 году
    11.03.2026 Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год
    11.03.2026 Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта
    11.03.2026 ОСК проектирует арктический контейнеровоз
    11.03.2026 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2026
    Госрегулирование Показать всё
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •