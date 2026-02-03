Информационно-аналитическое агентство
Maersk пойдет в Красное море вместе с Hapag-Lloyd
03.02.2026

Maersk пойдет в Красное море вместе с Hapag-Lloyd

    • A.P. Moller — Maersk (Maersk) и Hapag-Lloyd приняли решение направить один из сервисов, которыми они оперируют совместно в рамках альянса Gemini, через Красное море и Суэцкий канал.

    Как сообщили в Maersk, речь идет о сервисе ME11 между портами Индии, Ближнего Востока и Средиземного моря.

    По новому старому маршруту сервис начнет работать с середины февраля. Первый рейс в западном направлении выполнит контейнеровоз «Albert Maersk», в восточном – «Astrid Maersk».

    На более позднем этапе через Красное море и Суэцкий канал планируется переориентировать также сервисы AE12 и AE15. Других изменений на сервисах альянса Gemini в части маршрута через Красное море на данный момент не предполагается.

    Maersk и Hapag-Lloyd обещают принять все возможные меры для обеспечения безопасности экипажей, судов и грузов клиентов.

    Фото: Shipspotting / lappino


    Новости по теме
    20.01.2026
    Кто в Суэц, кто из Суэца
    CMA CGM переориентирует сервисы на маршрут в обход мыса Доброй Надежды.
    CMA CGMмыс Доброй НадеждыПереориентацияСуэцкий канал
    0
    16.01.2026
    Maersk возвращается в Суэцкий канал
    Сервис MECL снова будет работать по первоначальному маршруту через Красное море.
    MaerskСуэцкий канал
    0


