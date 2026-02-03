Maersk пойдет в Красное море вместе с Hapag-Lloyd

A.P. Moller — Maersk (Maersk) и Hapag-Lloyd приняли решение направить один из сервисов, которыми они оперируют совместно в рамках альянса Gemini, через Красное море и Суэцкий канал.

Как сообщили в Maersk, речь идет о сервисе ME11 между портами Индии, Ближнего Востока и Средиземного моря.

По новому старому маршруту сервис начнет работать с середины февраля. Первый рейс в западном направлении выполнит контейнеровоз «Albert Maersk», в восточном – «Astrid Maersk».

На более позднем этапе через Красное море и Суэцкий канал планируется переориентировать также сервисы AE12 и AE15. Других изменений на сервисах альянса Gemini в части маршрута через Красное море на данный момент не предполагается.

Maersk и Hapag-Lloyd обещают принять все возможные меры для обеспечения безопасности экипажей, судов и грузов клиентов.

Фото: Shipspotting / lappino