ZIM продают
16.02.2026

ZIM продают

    • Hapag-Lloyd покупает ZIM по цене 35 долларов за акцию, сообщили SeaNews в израильской компании. Суммарная стоимость сделки оценивается в сумму порядка 4,2 млрд долларов.

    Часть бизнеса ZIM приобретет вновь созданная израильская компания «New ZIM», – «Новый ZIM». Ее учредителем станет частная израильская инвесткомпания FIMI Opportunity Funds.

    Планируется, что «Новый ZIM» будет оперировать 16 судами, обслуживающими магистральные перевозки на порты Израиля на основных глобальных трейдах.

    В свою очередь Hapag-Lloyd, объединившись с приобретенной частью ZIM, сможет расширить предложение на ключевых транстихоокеанских, внутриазиатских, атлантических, латиноамериканских и восточно-средиземноморских направлениях.

    Также, Hapag-Lloyd будет оказывать «Новому ZIM’у» коммерческую поддержку и предоставит доступ к маршрутной сети альянса Gemini, в рамках которого он работает совместно с Maersk.

    Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2026 года.

    Фото: Shipspotting / minthi


