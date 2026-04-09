Hutchison подал в суд на Maersk
09.04.2026

    • Panama Ports Company (PPC), дочерняя структура CK Hutchison, подала в арбитражный суд иск к Maersk, в котором обвинила датскую группу в намерениях отстранить PPC от работы в Панамском канале. Ранее Hutchison подал иск к правительству Панамы в связи с решением аннулировать концессии на оперирование двумя терминалами.

    «Maersk подорвал контракт и присоединился к кампании Республики Панама против PPC и схеме по смене оператора терминала», – цитирует PPC Splash24/7.

    Слушания по делу будут проходить в Лондоне.

    Два месяца назад Панама заявила, что оператором в порту Бальбоа будет терминальное подразделение Maersk APM Terminals, а в порту Кристобаль – терминальное подразделение MSC Terminal Investment Limited.

    До этого оба эти терминала входили в структуру портового конгломерата Hutchison.

    Фото: Gerolf Drebes


