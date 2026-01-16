Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Maersk возвращается в Суэцкий канал
16.01.2026

Maersk возвращается в Суэцкий канал

    • Maersk сделал первый шаг к возвращению в Суэцкий канал: сервис MECL, соединяющий порты Ближнего Востока и США, после долгих месяцев работы в обход через Мыс Доброй Надежды, снова будет оперировать по первоначальному маршруту через Красное море.

    По информации Splash24/7, первый рейс по новому старому маршруту должен выполнить контейнеровоз «Cornelia Maersk» вместимостью 8,65 тыс. TEU, выход из порта Салала в Омане намечен на 26 января. Кстати, оттуда же начинал своей роковой рейс «Maersk Alabama», захваченный пиратами в 2009 году у берегов Сомали и вдохновивший Голливуд на создание фильма по мотивам инцидента

    В восточном направлении первым через Суэцкий канал пойдет «Maersk Detroit» 3 февраля.

    До того, как перевести сервис на маршрут через Суэц на постоянной основе, Maersk выполнил два тестовых рейса контейнеровозами «Maersk Sebarok» и «Maersk Denver».

    При этом, если потребуется, линия вернет MECL на длинный маршрут через Мыс Доброй Надежды.

    Фото: Shipspotting / Henk de Winde


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.01.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 3, 2026
    16.01.2026 COSCO заказывает контейнеробалкеры
    16.01.2026 Maersk возвращается в Суэцкий канал
    15.01.2026 Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    15.01.2026 Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    14.01.2026 Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •