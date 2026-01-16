Maersk возвращается в Суэцкий канал

Maersk сделал первый шаг к возвращению в Суэцкий канал: сервис MECL, соединяющий порты Ближнего Востока и США, после долгих месяцев работы в обход через Мыс Доброй Надежды, снова будет оперировать по первоначальному маршруту через Красное море.

По информации Splash24/7, первый рейс по новому старому маршруту должен выполнить контейнеровоз «Cornelia Maersk» вместимостью 8,65 тыс. TEU, выход из порта Салала в Омане намечен на 26 января. Кстати, оттуда же начинал своей роковой рейс «Maersk Alabama», захваченный пиратами в 2009 году у берегов Сомали и вдохновивший Голливуд на создание фильма по мотивам инцидента.

В восточном направлении первым через Суэцкий канал пойдет «Maersk Detroit» 3 февраля.

До того, как перевести сервис на маршрут через Суэц на постоянной основе, Maersk выполнил два тестовых рейса контейнеровозами «Maersk Sebarok» и «Maersk Denver».

При этом, если потребуется, линия вернет MECL на длинный маршрут через Мыс Доброй Надежды.

