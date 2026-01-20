Кто в Суэц, кто из Суэца

В то время как Maersk возвращается в Суэцкий канал – осторожно, пока одним сервисом – CMA CGM оттуда уходит, снова на длинный, но безопасный маршрут в обход Мыса Доброй Надежды.

Как сообщили SeaNews в группе, CMA CGM приняла решение перевести суда, обслуживающие сервисы FAL 1, FAL 3 и MEX, на маршрут через Мыса Доброй Надежды.

Как пояснили в компании, сделано это в результате «постоянного мониторинга всех потенциальных факторов, влияющих на операции» «в свете сложного и нестабильного международного контекста». Так, видимо, теперь политкорректно говорить вместо «геополитическая напряженность».

Фото: Shipspotting / foggy