Кто в Суэц, кто из Суэца
20.01.2026

    • В то время как Maersk возвращается в Суэцкий канал – осторожно, пока одним сервисом – CMA CGM оттуда уходит, снова на длинный, но безопасный маршрут в обход Мыса Доброй Надежды. 

    Как сообщили SeaNews в группе, CMA CGM приняла решение перевести суда, обслуживающие сервисы FAL 1, FAL 3 и MEX, на маршрут через Мыса Доброй Надежды.

    Как пояснили в компании, сделано это в результате «постоянного мониторинга всех потенциальных факторов, влияющих на операции» «в свете сложного и нестабильного международного контекста». Так, видимо, теперь политкорректно говорить вместо «геополитическая напряженность».

    Фото: Shipspotting / foggy


