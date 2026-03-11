Информационно-аналитическое агентство
Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2025
11.03.2026

Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год

    • CMA CGM опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2025 год.

    Итоги 4 квартала

    В 4 квартале 2025 года выручка по группе уменьшилась на 5,2% к аналогичному периоду 2024 года до 13,9 млрд долларов. Показатель EBITDA упал на 37,9% до 2,3 млрд долларов, чистый убыток составил менее 100 млн долларов против чистой прибыли 1,5 млрд долларов в 4 квартале 2024 года. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 8,5 проц. пунктов до 16,2%.

    В сегменте морских перевозок выручка уменьшилась на 11,9% до 8,4 млрд долларов, EBITDA – на 48,4% до 1,5 млрд долларов. Объем перевозок составил 6,3 млн TEU, на 5,3% больше, чем в четвертом квартале 2024 года.

    В сегменте логистики выручка сократилась на 1,1% до 4,9 млрд долларов, EBITDA – на 11% до 440 млн долларов.

    Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 38,9% до 1,3 млрд долларов, EBITDA – на 73,8% до 278 млн долларов.

    Итоги 2025 года

    В 2025 году выручка по группе составила 54,4 млрд долларов, на 2% ниже по сравнению с 2024 годом. Как отметили в группе, это обусловлено снижением доходов от деятельности группы в области контейнерных перевозок.

    Показатель EBITDA упал до 10,6 млрд долларов (-21,4%). Чистая прибыль по группе составила 2,4 млрд долларов (-58,3%). Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 4,8 проц. пункта до 19,4%.

    Объем морских перевозок в 2025 году составил 24,2 млн TEU, на 2,8% больше, чем годом ранее.

    Выручка в сегменте морских перевозок сократилась к аналогичному показателю 2024 года на 6,1% до 34,3 млрд долларов, показатель EBITDA – на 29,8% до 7,9 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA составила 23%, уменьшившись на 7,8 проц. пункта из-за падения средней выручки за TEU на 8,7% до 1414 долларов.

    В сегменте логистики выручка в 2025 году уменьшилась на 0,4% относительно аналогичного показателя 2024 года до 18,3 млрд долларов, показатель EBITDA – на 2,2% до 1,7 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA составила 9,4% (-0,2 проц. пункта).

    Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 48,4% до 4,3 млрд долларов, EBITDA – в 2,2 раза до 958 млн долларов.

    Фото: CMA CGM


