Контейнерные порты Турции, 11 месяцев 2025
13.01.2026

Контейнерные порты Турции, 11 месяцев 2025

    Новости по теме
    13.01.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    Грузооборот портов вырос на 37,3%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    15.01.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-ноябре 2025 года
    Вырос на 3%
    2025АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    14.01.2026
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-ноябре 2025 года
    Снизился на 4,1%
    2025Внешняя торговляТоварооборотЮжная Корея
    14.01.2026
    Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2025 года составили 7 млн 560,4 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    14.01.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка нефти
    Экспорт увеличился на 24,2%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    12.01.2026
    Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
