Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, итоги 2025
16.02.2026

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, итоги 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.02.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    12.02.2026
    Товарооборот Россия – Южная Корея в 2025 году
    Снизился на 4,1%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляТоварооборотЮжная Корея
    0
    22.01.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%
    Импорт уменьшился на 14,3%.
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    13.01.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%
    Экспорт сократился на 62,7%, импорт – на 83,4%.
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    30.01.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
    Контейнерооборот снизился на 7,2%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    04.02.2026
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2025
    Почти четверть поставок в Россию приходится на Германию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзИмпортРоссия
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.02.2026 Грузовой поезд Китай – Европа в Беларусь
    16.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2026
    13.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •