Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
23.01.2026

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 77,5%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    19.01.2026
    Товарооборот Россия – Сербия в январе-ноябре 2025 года
    Товарооборот снизился на 4,8%.
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляСербияТоварооборот
    0
    21.01.2026
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2025
    Больше всего грузов по железной дороге из РФ ушло в Польшу, Чехию и Финляндию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатЖелезная дорога
    0
    21.01.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 1,8%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0
    21.01.2026
    Грузооборот российских портов в декабре 2025 вырос на 5,1%
    Экспорт увеличился на 7,1%.
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    23.01.2026 400-е собственное судно
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    22.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%
    21.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •