Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
20.04.2026

Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2026 уменьшился на 0,9%

    • В марте 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 0,9% относительно показателя 2025 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Подписаться

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, уменьшился на 1,6%. Каботаж вырос на 20,4%, импорт – на 7,6%. Транзит снизился на 23%.

    В марте 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,5%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 50% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 26,8%, нефтепродуктов – 23,4% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в марте 2026 года приходилось 16,3%, на уголь и кокс – 14,1%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте рыбы и рыбопродуктов, оборот которых вырос более чем в 3 раза. Прочих насыпных грузов было обработано почти в 2,6 раза больше, чем в марте 2025 года. Перевалка черных металлов увеличилась на 60,3%.

    Наиболее значительно, на 77,5% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Металлолома было обработано на 62,7% меньше, прочих генеральных грузов – на 36,9% меньше.

    В марте 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 46,2%, Приморск обработал 25,2%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    Разнонаправленная динамика ставок.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексы
    0
    20.02.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    04.03.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%
    Каботаж увеличился на 4,7%.
    2026Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    09.04.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 15 неделя, 2026
    Ставки снова уменьшились.
    Только для подписчиков
    2026Азовское морезерновыеКаспийское море
    0
    03.04.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2026
    Ставки на отдельные направлении опустились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    27.02.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2026
    Ставки на отдельны[ направления[ снизились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.04.2026 Евросиб запустил сборный поезд из Новосибирска в Китай
    20.04.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 в деталях
    20.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2026
    17.04.2026 Рост контейнерооборота на терминалах «ТрансКонтейнера» на Транссибе
    17.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 16, 2026
    17.04.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 вырос на 12,2%
    Госрегулирование Показать всё
    20.04.2026 Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики
    16.04.2026 Назначения в ФТС
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •