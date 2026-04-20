Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2026 уменьшился на 0,9%

В марте 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 0,9% относительно показателя 2025 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, уменьшился на 1,6%. Каботаж вырос на 20,4%, импорт – на 7,6%. Транзит снизился на 23%.

В марте 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,5%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 50% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 26,8%, нефтепродуктов – 23,4% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в марте 2026 года приходилось 16,3%, на уголь и кокс – 14,1%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте рыбы и рыбопродуктов, оборот которых вырос более чем в 3 раза. Прочих насыпных грузов было обработано почти в 2,6 раза больше, чем в марте 2025 года. Перевалка черных металлов увеличилась на 60,3%.

Наиболее значительно, на 77,5% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Металлолома было обработано на 62,7% меньше, прочих генеральных грузов – на 36,9% меньше.

В марте 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 46,2%, Приморск обработал 25,2%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22,2%.

