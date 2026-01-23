CMA CGM приняла в состав флота 400-е собственное судно – контейнеровоз «CMA CGM Monte Cristo», сообщили SeaNews в группе. А всего на данный момент линия оперирует более чем 650 судами.

Судно построено на верфи DSIC Tianjin. Церемония имянаречения состоялась 21 января в Тяньцзине.

В свой первый коммерческий рейс «CMA CGM Monte Cristo» выйдет 29 января из Нинбо. Он будет задействован на сервисе BEX2 – Phoenician Express между портами Северной Азии и Восточного Средиземноморья и Адриатики. Работать он будет под флагом Мальты.

«Это первое в серии из шести судов вместимостью 15 тыс. TEU, работающих на метаноле», – говорится в сообщении CMA CGM. А дальше идет уточнение: максимальная вместимость 16 204 TEU включая около 1 тыс. рефрозеток. Длина – 366 метров, ширина – 51 метр.

К 2031 году CMA CGM планирует оперировать порядка 200 контейнеровозами либо на метаноле, либо с двухтопливными двигателями. «CMA CGM Monte Cristo» стал 11-м контейнеровозом в составе флота линии, работающим на метаноле, из 24 заказанных судов такого типа.

Фото: CMA CGM