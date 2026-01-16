Информационно-аналитическое агентство
COSCO заказывает контейнеробалкеры
16.01.2026

    • COSCO Shipping Bulk разместил заказ на серию балкеров, которые смогут быть использованы и для транспортировки контейнеров.

    Три судна типоразмера Newcastlemax дедвейтом 210 тыс. тонн будут строиться на верфи CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding. Они будут оснащены двигателями, работающими на метаноле и аммиаке. Длина судов составит почти 300 м, ширина – 50 м.

    Проект разработан Шанхайским проектно-исследовательским институтом торгового флота (Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI)). Строительство будет вестись под надзором Китайского классификационного общества (China Classification Society).

    Проект может показаться новаторским, но нетипичное использование судов уже имело место в период пандемии, когда балкерами возили и контейнеры, и лес, и даже легковые автомобили. Имеет подобный опыт и COSCO – в 2022 году, напоминает Splash24/7, компания получила разрешение на транспортировки автомобилей на борту специализированного суда для перевозки целлюлозы. Для этого компания разработала складную раму, в которую устанавливались автомобили для последующей погрузки на судно.

    Традиционный контейнеровозы COSCO тоже заказал – 18 единиц суммарной стоимостью около 2,7 млрд долларов. Двенадцать 18-тысячников на СПГ будет строить CSSC Jiangnan Shipyard, шесть 3-тысячников на традиционном судовом топливе – COSCO Zhoushan Shipyard.

    Фото: CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding / Splash24/7


