Сошло со стапелей второе судно обеспечения проекта FPW1

8 апреля состоялась церемония спуска на воду судна обеспечения «Алиот», сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт». Это второе судно проекта FPW1, названное в честь самой яркой звезды в созвездии Большой Медведицы.

Серия, состоящая из трех судов обеспечения, предназначенных для работы в связке с земснарядами проекта FPDG3, строится в Астраханской области по заказу Росморпорта на мощностях ООО «Стройлидерплюс».

Головное судно проекта, «Берилл», которое пополнило состав флота в конце 2025 года, уже приступило к работе на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). В настоящее время на этапе строительства находится еще одно судно – «Антарес».

Суда проекта FPW1 предназначены для обеспечения различных операций, включая толкание и буксировку. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 тонны позволяют работать с буями, поднимать и опускать якоря для удержания земснарядов. Суда также способны транспортировать грузы и персонал, обеспечивать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при дноуглублении.

Планируется, что строительство судна обеспечения «Алиот» завершится до конца 2026 года. Судно может быть использовано для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале, в акваториях и на подходах к морским портам Астрахань и Оля или в средней части западного побережья Каспийского моря – на подходных каналах и в акватории морского порта Махачкала.

Основные характеристики и главные размерения судна:

Класс Российского морского регистра судоходства:КM R3 AUT3 Ice1 (hull, machinery)

Длина корпуса (габаритная): 24,5 м

Ширина (габаритная, включая припальный брус): 9,5 м

Осадка (габаритная): не более 1,6 м

Валовая вместимость: 162

Район плавания: R3

Автономность: 7 суток (по запасам топлива)

Мощность главной двигательной установки: 2 х 330 кВт

Судовой кран грузоподъемностью: 2,5 т при вылете стрелы 10,5 м

Топливные танки (для собственных нужд): около 8 куб. м

Топливные танки снабжения: около 35 куб. м

Танки технической воды (для собственных нужд): около 2,1 куб. м

Танки питьевой воды (снабжения): около 23 куб. м

Водоизмещение порожнем: около 88 тонн

Скорость хода: 9,7 морских миль

Количество членов экипажа: 6 человек.

