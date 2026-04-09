Сошло со стапелей второе судно обеспечения проекта FPW1

09.04.2026

    • 8 апреля состоялась церемония спуска на воду судна обеспечения «Алиот», сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт». Это второе судно проекта FPW1, названное в честь самой яркой звезды в созвездии Большой Медведицы.

    Сошло со стапелей второе судно обеспечения проекта FPW1Серия, состоящая из трех судов обеспечения, предназначенных для работы в связке с земснарядами проекта FPDG3, строится в Астраханской области по заказу Росморпорта на мощностях ООО «Стройлидерплюс».

    Головное судно проекта, «Берилл», которое пополнило состав флота в конце 2025 года, уже приступило к работе на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). В настоящее время на этапе строительства находится еще одно судно – «Антарес».

    Суда проекта FPW1 предназначены для обеспечения различных операций, включая толкание и буксировку. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 тонны позволяют работать с буями, поднимать и опускать якоря для удержания земснарядов. Суда также способны транспортировать грузы и персонал, обеспечивать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при дноуглублении.

    Планируется, что строительство судна обеспечения «Алиот» завершится до конца 2026 года. Судно может быть использовано для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале, в акваториях и на подходах к морским портам Астрахань и Оля или в средней части западного побережья Каспийского моря – на подходных каналах и в акватории морского порта Махачкала.

    Основные характеристики и главные размерения судна:

    • Класс Российского морского регистра судоходства:КM R3 AUT3 Ice1 (hull, machinery)
    • Длина корпуса (габаритная): 24,5 м
    • Ширина (габаритная, включая припальный брус): 9,5 м
    • Осадка (габаритная): не более 1,6 м
    • Валовая вместимость: 162
    • Район плавания: R3
    • Автономность: 7 суток (по запасам топлива)
    • Мощность главной двигательной установки: 2 х 330 кВт
    • Судовой кран грузоподъемностью: 2,5 т при вылете стрелы 10,5 м
    • Топливные танки (для собственных нужд): около 8 куб. м
    • Топливные танки снабжения: около 35 куб. м
    • Танки технической воды (для собственных нужд): около 2,1 куб. м
    • Танки питьевой воды (снабжения): около 23 куб. м
    • Водоизмещение порожнем: около 88 тонн
    • Скорость хода: 9,7 морских миль
    • Количество членов экипажа: 6 человек.

    Фото: Росморпорт


