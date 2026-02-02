Информационно-аналитическое агентство
Дноуглубление в Корсакове
02.02.2026

    • В 2026 году ФГУП «Росморпорт» приступит к дноуглубительным работам в морском порту Корсаков на Сахалине. Проектная глубина акватории и подходного канала составляет 11,4 метра, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Вопросы модернизации морского порта и создания логистического технопарка на его базе рассмотрели в рамках визита заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Заместитель руководителя Росморречфлота Владимир Аборнев доложил о перспективах развития порта.

    Проект предполагает реконструкцию существующих и строительство новых объектов в морском порту, а также техническое переоборудование. Это обеспечит заход грузовых судов с большей осадкой в Южный погрузочный район и Рыбный порт, что позволит увеличить грузооборот до 4 млн тонн в год.

    Подготовка к дноуглубительным работам уже идёт, для этого ФГУП «Росморпорт» занимается приобретением специального фрезерного земснаряда и судна обеспечения. Дополнительно прорабатывается вопрос по закупке двух самоходных саморазгружающихся грунтоотвозных шаланд.

    Также планируются работы по строительству волнозащитного мола, реконструкции причалов Южного погрузочного района и автодорожного моста, соединяющего причалы с берегом.

    Напомним, модернизация в морском порту Корсаков стартовала в 2024 году. В настоящее время на объекте продолжается реконструкция причальных сооружений Рыбного порта.

    Как подчеркнули в Минтрансе Сахалинской области, комплексная модернизация позволит морскому порту получить статус порта-убежища. В порту появится необходимая инфраструктура для непрерывного обслуживания судов. Сегодня в среднем до 40 дней в году флот простаивает из-за непогоды.

    Реконструкцию морского порта Корсаков планируется завершить к 2030 году.

    Фото: Росморречфлот


