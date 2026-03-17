Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
17.03.2026

Завершен период ледокольной проводки на Каспии и в Азове

    • Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили работу в Азовском и Каспийском бассейнах в зимнюю навигацию 2025-2026 гг., сообщается на сайте предприятия.

    Завершен период ледокольной проводки на Каспии и в АзовеПериод ледокольной проводки судов в Каспийском море завершился 11 марта. В текущем сезоне там работали три ледокола ФГУП «Росморпорт»: «Капитан Букаев», «Капитан Мецайк» и «Капитан Чечкин», выполняя проводки по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу в морские порты Астрахань и Оля. Количество проведенных судов за сезон, по оперативным данным, составило около 400.

    В Азовском море период ледокольных проводок завершен в начале марта. В морские порты Азов, Ейск, Ростов-на-Дону и Таганрог проведено свыше 1 190 судов с начала зимней навигации. В этом сезоне работу осуществляли 6 судов ледокольного флота предприятия.

    В морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог были задействованы ледоколы «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Демидов» и буксир/судно снабжения «Георгий Седов», в морском порту Ейск – ледокол «Капитан Крутов» и ледокол-буксир-толкач-спасатель «Фанагория».

    В Финском заливе, в Белом море, в акваториях морских портов Ванино и Магадан и на подходах к ним ледоколы «Росморпорта» продолжают проводить суда.

    По данным Росморречфлота, всего в 16 замерзающих морских портах России 32 ледокола и буксира ледового класса ФГУП «Росморпорт» провели 5 107 судов.

    Фото: Росморпорт


    • Добавить комментарий

  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •