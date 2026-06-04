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Соглашение о сотрудничестве при реализации проектов по развитию морского и внутреннего водного транспорта
04.06.2026

Соглашение о сотрудничестве при реализации проектов по развитию морского и внутреннего водного транспорта

    • Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», ОАО «Новоросцемент» и ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проектов по развитию морского и внутреннего водного транспорта. Церемония подписания соглашения состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

    Как сообщает Росморречфлот, стороны договорились организовать взаимодействие в сфере планирования инновационного развития морского и внутреннего водного транспорта, а также оценки возможностей применения современных строительных технологий и материалов для совершенствования инфраструктуры водного транспорта России.

    Целью сотрудничества является использование имеющихся компетенций, обмен опытом и знаниями для последующей разработки инвестиционных проектов в области морского и внутреннего водного транспорта, обеспечения его доступности, развития портовой инфраструктуры и создания логистических центров на водных путях.

    Как подчеркнули в Росморречфлоте, это будет способствовать росту конкурентоспособности морской и речной инфраструктуры России и ее более активной интеграции в глобальное логистическое пространство.

    Фото: Росморречфлот


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