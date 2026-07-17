Маломерное судно для Северо-Восточного бассейнового филиала Росморпорта

Северо-Восточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел маломерное моторное судно «Азимут» проекта «Тактика 600К», сообщается на сайте предприятия. Оно стало третьим судном навигационного обеспечения и восемнадцатым в составе всего флота филиала.

Маломерное моторное судно «Азимут» проекта «Тактика 600К» построено в 2026 году на судостроительном заводе ООО «Тимакс» (г. Сосновка Кировской области).

«Азимут» представляет собой однопалубное судно из алюминиево-магниевого сплава с центральным расположением рубки. В движение судно приводится подвесным мотором мощностью 95,6 кВт с одним винтом фиксированного шага диаметром 38,1 см. Судно дополнительно оборудовано подвесным аварийным мотором мощностью 7,2 кВт, который крепится на дополнительный транец.

Конструкция судна позволяет монтировать мобильный автоматизированный промерный комплекс на базе многолучевого эхолота, однолучевой эхолот и эхолот-картплоттер для проведения гидрографических работ.

С использованием специального автомобильного прицепа судно можно легко спускать и поднимать из воды на пологом необорудованном берегу.

Северо-Восточный бассейновый филиал планирует использовать «Азимут» в морском порту Магадан для проведения гидрографических промерных работ.

Судно аналогичного проекта Северо-Восточный бассейновый филиал уже использует в морском порту Охотск. Как отмечают в предприятии, по опыту эксплуатации судно проекта «Тактика 600К» обладает хорошей маневренностью, устойчиво на волне до одного метра и отлично управляется на скоростях от 3 до 20 узлов. Преимуществом данного типа судов является их экономичность в эксплуатации, а также маневренность, которая позволяет качественно производить промерные работы.

Характеристики судна:

Класс судна: маломерное судно,

Длина: 5,9 м,

Ширина: 2,2 м,

Высота борта: 1 м,

Осадка: 0,25 м,

Район плавания: категория сложности IV разряд III,

Автономность: не более суток (по запасам топлива),

Количество и мощность главной двигательной установки: 1 х 95,6 кВт,

Скорость хода: 20 узлов,

Максимальная грузоподъемность: не более 950 кг,

Количество перевозимого спецперсонала: 5 человек,

Экипаж: 1 человек.

Фото: ФГУП «Росморпорт»