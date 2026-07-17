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Маломерное судно для Северо-Восточного бассейнового филиала Росморпорта
17.07.2026

Маломерное судно для Северо-Восточного бассейнового филиала Росморпорта

    • Северо-Восточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел маломерное моторное судно «Азимут» проекта «Тактика 600К», сообщается на сайте предприятия. Оно стало третьим судном навигационного обеспечения и восемнадцатым в составе всего флота филиала.

    Маломерное моторное судно «Азимут» проекта «Тактика 600К» построено в 2026 году на судостроительном заводе ООО «Тимакс» (г. Сосновка Кировской области).

    «Азимут» представляет собой однопалубное судно из алюминиево-магниевого сплава с центральным расположением рубки. В движение судно приводится подвесным мотором мощностью 95,6 кВт с одним винтом фиксированного шага диаметром 38,1 см. Судно дополнительно оборудовано подвесным аварийным мотором мощностью 7,2 кВт, который крепится на дополнительный транец.Маломерное судно для Северо-Восточного бассейнового филиала Росморпорта

    Конструкция судна позволяет монтировать мобильный автоматизированный промерный комплекс на базе многолучевого эхолота, однолучевой эхолот и эхолот-картплоттер для проведения гидрографических работ.

    С использованием специального автомобильного прицепа судно можно легко спускать и поднимать из воды на пологом необорудованном берегу.

    Северо-Восточный бассейновый филиал планирует использовать «Азимут» в морском порту Магадан для проведения гидрографических промерных работ.

    Судно аналогичного проекта Северо-Восточный бассейновый филиал уже использует в морском порту Охотск. Как отмечают в предприятии, по опыту эксплуатации судно проекта «Тактика 600К» обладает хорошей маневренностью, устойчиво на волне до одного метра и отлично управляется на скоростях от 3 до 20 узлов. Преимуществом данного типа судов является их экономичность в эксплуатации, а также маневренность, которая позволяет качественно производить промерные работы.

    Характеристики судна:

    • Класс судна: маломерное судно,
    • Длина: 5,9 м,
    • Ширина: 2,2 м,
    • Высота борта: 1 м,
    • Осадка: 0,25 м,
    • Район плавания: категория сложности IV разряд III,
    • Автономность: не более суток (по запасам топлива),
    • Количество и мощность главной двигательной установки: 1 х 95,6 кВт,
    • Скорость хода: 20 узлов,
    • Максимальная грузоподъемность: не более 950 кг,
    • Количество перевозимого спецперсонала: 5 человек,
    • Экипаж: 1 человек.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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