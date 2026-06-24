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Росморпорту передано имущество на Дальнем Востоке
24.06.2026

Росморпорту передано имущество на Дальнем Востоке

    • Росморпорту передано имущество на Дальнем ВостокеВ соответствии с распоряжением Территориального управления Росимущества в Приморском крае от 20.04.2026 № 100-р за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения закреплен и в соответствии с приказом предприятия передан в управление Дальневосточному бассейновому филиалу предприятия причал в поселке Авангард г. Находка Приморского края.

    Как сообщается на сайте предприятия, это гидротехническое сооружение построено и введено в эксплуатацию в 1991 году. Причал предназначен для создания и поддержания технической готовности судов к выполнению их функций, надежной и экономичной работы, а также обеспечения безопасности и условий для эффективной деятельности экипажей и персонала.

    Длина причала составляет 45 м, ширина – 29,4 м, глубина у кордона причальной стенки – от 4,78 до 5,28 м.

    На момент передачи предприятию причал находится в аренде у оператора морского терминала, однако по данным технического освидетельствования признан не годным к эксплуатации и поэтому в настоящее время не эксплуатируется по своему целевому назначению.

    Росморпорту передано имущество на Дальнем ВостокеТакже в соответствии с распоряжением Территориального управления Росимущества в Приморском крае от 01.04.2026 № 75-р за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения закреплены и в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» переданы в управление Дальневосточному бассейновому филиалу предприятия передний и задний створные знаки створа Ольгинский.

    Створные знаки предназначены для обозначения оси прямолинейного участка движения протяженностью 9 морских миль (направлением 164º-344º) при входе в залив Ольга между банкой Петрова и островом Чихачева в акватории морского порта Ольга.

    Передний створный знак высотой 14,2 м и задний створный знак высотой 6 м створа Ольгинский были построены в 1999 году и в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее они эксплуатировались Гидрографической службой Минобороны России.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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