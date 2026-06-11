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Росморпорт переходит на светооптику собственного производства
11.06.2026

Росморпорт переходит на светооптику собственного производства

    • ФГУП «Росморпорт» начало переоснащение плавучих предостерегательных знаков светооптическими аппаратами собственного производства. Как сообщается на сайте предприятия, пилотный проект реализован в морском порту Таганрог.

    Росморпорт переходит на светооптику собственного производстваПроизводство всесезонных и автономных светооптических аппаратов для средств навигационного оборудования осуществляет Азово-Черноморский бассейновый филиал предприятия – для этих целей в филиале создан отдел по разработке и производству данной аппаратуры.

    Планируется, что в течение трех лет все филиалы предприятия полностью перейдут на использование светооптических аппаратов собственного производства. Это позволит повысить уровень обеспечения безопасности мореплавания, исключить зависимость от поставок навигационных фонарей сторонними организациями и поддержать курс на импортозамещение. После удовлетворения собственных нужд предприятие планирует вывести оборудование на рынок.

    Светооптические аппараты выполнены из отечественных материалов, отличаются надежностью и простотой обслуживания, что гарантирует бесперебойную работу плавучих предостерегательных знаков.

    Технические характеристики аппаратов обеспечивают видимость до 5,2 морских миль. В качестве источника питания используются аккумуляторы, что позволяет им работать в автономном режиме. Включение и выключение регулируется автоматически в зависимости от освещенности и времени суток. Аппараты имеют высокую степень защиты IP68 – полностью пыленепроницаемые и выдерживают длительное погружение под воду на глубину более метра.

    Перед выводом на серийное производство продукция прошла многоэтапный контроль качества и опытную эксплуатацию. В 2026 году запланирована поставка в филиалы предприятия более 300 аппаратов.

    Фото: Росморпорт


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