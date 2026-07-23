Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводку 5,7 тыс. судов
23.07.2026

Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводку 5,7 тыс. судов

    • В завершившемся сезоне ледоколы ФГУП «Росморпорт» осуществили проводку порядка 5,7 тыс. судов в акваториях замерзающих морских портов Российской Федерации и на подходах к ним. Об этом сообщается на сайте предприятия.

    Работа ледокольного флота ФГУП «Росморпорт» в акватории Карского моря успешно завершена. Суммарно четыре ледокола предприятия – «Новороссийск», «Мурманск», «Тор» и «Диксон» выполнили более 200 ледокольных операций по коммерческим договорам.

    Ледокол Архангельского управления Арктического бассейнового филиала «Диксон» оказывал услуги на Северном морском пути (СМП) в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года, затем его заменил ледокол этого же управления «Тор», который оставался на участке по июль 2026 года. За это время «Тор» и «Диксон» выполнили более 70 ледокольных операций.

    Ледокол «Новороссийск» Северо-Западного бассейнового филиала выполнил свыше 100 операций на СМП в условиях устойчивого ледового припая. Значительный вклад в обеспечение безопасности судоходства в акватории Карского моря внес буксир ледового класса «Помор» Архангельского управления, который обеспечивал безаварийную швартовку и отшвартовку судов.

    Ледокол «Мурманск» Северо-Западного бассейнового филиала оказывал услуги по ледокольной проводке судов в западной части Северного морского пути. В марте из-за сложной ледовой обстановки в Балтийском море «Мурманск» был экстренно направлен в Финский залив для усиления работающей там ледокольной группировки. После нормализации ситуации он вновь вернулся на СМП. Всего в Карском море «Мурманск» выполнил более 50 ледокольных операций.

    Ледокольные проводки в рамках уставной деятельности ФГУП «Росморпорт» осуществлялись с декабря 2025 года по апрель 2026 года в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского, Охотского морей и в Татарском проливе.

    «Суммарно в период завершившейся зимне‑весенней навигации ледоколами предприятия обеспечена проводка около 5,7 тыс. судов, при этом больше половины – свыше 3 тыс. единиц – в Финском заливе, где в этом году наблюдалось интенсивное ледообразование», — отмечают в компании.

     В настоящее время все ледоколы ФГУП «Росморпорт» вернулись в морские порты для подготовки к следующей зимней навигации.

    Фото: «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка нефти
    Экспорт увеличился на 24,2%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    19.06.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 25, 2026
    Ставки стоят на месте 9-ю неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    02.06.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-марта 2026 года составил почти 47 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2026ГлобальноКонтейнерные перевозкиМорские перевозки
    0
    29.05.2026
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 14,7%
    Экспорт увеличился на 19,6%.
    2026Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    18.02.2026
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026
    По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2026FREIGHTMarketНовороссийск-Александрияставки фрахта
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2026 в деталях
    23.07.2026 ГОСТы для цифровой трансформации контейнерных перевозок
    22.07.2026 FESCO запустила услугу по маркировке импортных товаров
    22.07.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2026
    21.07.2026 FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам
    21.07.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2026 уменьшился на 6,9%
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2026 Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах
    20.07.2026 Ограничения для эстонских перевозчиков
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •