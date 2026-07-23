Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводку 5,7 тыс. судов

В завершившемся сезоне ледоколы ФГУП «Росморпорт» осуществили проводку порядка 5,7 тыс. судов в акваториях замерзающих морских портов Российской Федерации и на подходах к ним. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Работа ледокольного флота ФГУП «Росморпорт» в акватории Карского моря успешно завершена. Суммарно четыре ледокола предприятия – «Новороссийск», «Мурманск», «Тор» и «Диксон» выполнили более 200 ледокольных операций по коммерческим договорам.

Ледокол Архангельского управления Арктического бассейнового филиала «Диксон» оказывал услуги на Северном морском пути (СМП) в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года, затем его заменил ледокол этого же управления «Тор», который оставался на участке по июль 2026 года. За это время «Тор» и «Диксон» выполнили более 70 ледокольных операций.

Ледокол «Новороссийск» Северо-Западного бассейнового филиала выполнил свыше 100 операций на СМП в условиях устойчивого ледового припая. Значительный вклад в обеспечение безопасности судоходства в акватории Карского моря внес буксир ледового класса «Помор» Архангельского управления, который обеспечивал безаварийную швартовку и отшвартовку судов.

Ледокол «Мурманск» Северо-Западного бассейнового филиала оказывал услуги по ледокольной проводке судов в западной части Северного морского пути. В марте из-за сложной ледовой обстановки в Балтийском море «Мурманск» был экстренно направлен в Финский залив для усиления работающей там ледокольной группировки. После нормализации ситуации он вновь вернулся на СМП. Всего в Карском море «Мурманск» выполнил более 50 ледокольных операций.

Ледокольные проводки в рамках уставной деятельности ФГУП «Росморпорт» осуществлялись с декабря 2025 года по апрель 2026 года в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского, Охотского морей и в Татарском проливе.

«Суммарно в период завершившейся зимне‑весенней навигации ледоколами предприятия обеспечена проводка около 5,7 тыс. судов, при этом больше половины – свыше 3 тыс. единиц – в Финском заливе, где в этом году наблюдалось интенсивное ледообразование», — отмечают в компании.

В настоящее время все ледоколы ФГУП «Росморпорт» вернулись в морские порты для подготовки к следующей зимней навигации.

Фото: «Росморпорт»