Новый претендент на верфь Mangalia

Немецкий производитель вооружений, военной техники и комплектующих для автомобилей Rheinmetall намерен совместно с MSC приобрести обанкротившуюся румынскую верфь Mangalia.

По информации Splash24/7, компании намерены использовать ее мощности – одни из самых крупных в Европе – для строительства как гражданского, так и военного флота.

«Возрождение верфи Mangalia имеет стратегическое значение», – заявил Rheinmetall, добавив, что «Идея заключается в том, чтобы сделать Румынию крупнейшим европейским судостроительным центром».

Mangalia, начавшая работать в 1976 году, располагает тремя сухими доками. В 1997 году верфь перешла под управление Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), еще через 20 лет к DSME присоединился Damen.

С июня 2024 года предприятие находится в состоянии банкротства.

