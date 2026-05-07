Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый претендент на верфь Mangalia
07.05.2026

Новый претендент на верфь Mangalia

    • Немецкий производитель вооружений, военной техники и комплектующих для автомобилей Rheinmetall намерен совместно с MSC приобрести обанкротившуюся румынскую верфь Mangalia. 

    По информации Splash24/7, компании намерены использовать ее мощности – одни из самых крупных в Европе – для строительства как гражданского, так и военного флота.

    «Возрождение верфи Mangalia имеет стратегическое значение», – заявил Rheinmetall, добавив, что «Идея заключается в том, чтобы сделать Румынию крупнейшим европейским судостроительным центром».

    Mangalia, начавшая работать в 1976 году, располагает тремя сухими доками. В 1997 году верфь перешла под управление Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), еще через 20 лет к DSME присоединился Damen.

    С июня 2024 года предприятие находится в состоянии банкротства.

    Фото: Damen


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2026
    Персонал ZIM вышел на забастовку
    В связи с грядущим поглощением
    M&AZimЗабастовкаСлияния и поглощения
    0
    27.01.2026
    Самый большой автомобилевоз в мире
    Построен а Китае
    HMMАвтомобилевозСамый большойСудостроение
    0
    09.02.2026
    Чуть меньше самых больших
    Maersk разместил новый заказ.
    MaerskЗаказКонтейнеровозыСудостроение
    0
    03.03.2026
    Новое судно для Морспасслужбы
    Порт приписки – Большой порт Санкт-Петербург.
    "Янтарь"аварийно-спасательное судноСудостроение
    0
    13.02.2026
    ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»
    Сухогруз построен по заказу Астраханского порта и будет эксплуатироваться на Каспии.
    ОСКпередача заказчикуСудостроениеСухогруз
    0
    20.04.2026
    Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики
    В повестку заседания входили вопросы строительства судов грузового флота высокого ледового класса и приобретения и строительства дноуглубительного флота для Севморпути.
    АрктикаГоскомиссияДноуглублениеСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2026 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    07.05.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    06.05.2026 Контейнерные порты Турции, Q1 2026
    05.05.2026 Контейнерооборот через Гетеборг сократился
    05.05.2026 «ТрансКонтейнер» разместил облигации
    05.05.2026 Все порты Финляндии, 2 месяца 2026
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •