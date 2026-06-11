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Спущен на воду катамаран для ГТЛК
11.06.2026

Спущен на воду катамаран для ГТЛК

    • На самарской судоверфи «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана проекта 04790 «Соммерс L», сообщила ГТЛК в своем макс-канале.

    Судно построено в рамках программы ГТЛК по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием при поддержке Минпромторга России.

    Суда проекта «Соммерс L» предназначены для пассажирских перевозок по внутренним водным путям и в морских прибрежных водах России. На борту с комфортом смогут разместиться до 300 человек. Каждый катамаран оснащается двумя двигателями по 400 кВт и способен развивать скорость около 10 узлов.

    Фото: ГТЛК


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