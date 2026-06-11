Спущен на воду катамаран для ГТЛК

На самарской судоверфи «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана проекта 04790 «Соммерс L», сообщила ГТЛК в своем макс-канале.

Судно построено в рамках программы ГТЛК по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием при поддержке Минпромторга России.

Суда проекта «Соммерс L» предназначены для пассажирских перевозок по внутренним водным путям и в морских прибрежных водах России. На борту с комфортом смогут разместиться до 300 человек. Каждый катамаран оснащается двумя двигателями по 400 кВт и способен развивать скорость около 10 узлов.

Фото: ГТЛК