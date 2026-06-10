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Электросудно «Пушкин» построили в Ленобласти
10.06.2026

Электросудно «Пушкин» построили в Ленобласти

    • В начале июня ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи пассажирского электросудна «Пушкин» проекта «Москва 2.0», построенного на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области.

    Как сообщается в макс-канале компании, судно было законтрактовано ГТЛК в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного водного флота с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России.

    «Пушкин» — третье инновационное электросудно в серии из шести по контракту с ГТЛК, которые предназначаются для компании «Водоходъ. Пассажирский Порт».

    К услугам пассажиров — 3 комфортных салона и открытые палубы. Вместимость электрохода — до 140 человек, автономность плавания — 8 часов без подзарядки.

    Фото: ГТЛК


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