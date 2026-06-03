ОСК передала заказчику морозильный ярусолов-процессор

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе ОСК «Северная верфь» состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации на морозильном ярусолове-процессоре «Марлин». Как сообщили SeaNews в ОСК, судно построено по заказу рыбодобывающей компании «Глобус» в рамках государственной программы «Квоты под киль». Это второе судно проекта МТ1112XL, построенное на «Северной верфи» для рыбопромышленных предприятий: головной ярусолов «Гандвик-1» уже более года успешно ведет промысел в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Суда данного проекта предназначены для промысла ярусным ловом – одним из самых экологически безопасных способов, так как в процессе промысловых операций не повреждается грунт и не наносится ущерб среде обитания гидробионтов. Ярусным ловом ведется добыча трески, пикши, зубатки, палтуса и других видов рыб, обитающих в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. Главные преимущества судна, отметили в ОСК – экономичность, экологичность, автоматизация и безотходное производство.

Согласно проекту, на серии судов предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова на самом ярусолове. Проект MT1112XL имеет высокий уровень автоматизации ‒ AUT1-ICS. По классу судов Российского Морского Регистра это означает, что автоматизация выполнена с применением компьютерной интегрированной системы управления и контроля. Такое решение позволяет сократить влияние человеческого фактора. В частности, экипажу не нужно постоянно находиться в машинном отделении и на центральном посту. Судном способен управлять один человек.

На фабрике установлены линия для ручного потрошения рыбы с весами и упаковочным столом и линия филе с автоматической филетировочной машиной. Также на борту имеется автоматическая упаковочная линия для мешков и картонной тары с обвязочной машиной. Для заморозки особо крупных экземпляров рыбы прямо на фабрике есть морозильная камера. Технологическое оборудование обеспечивает выработку не менее 15 тонн б/г продукта в день, а филетировочная машина ‒ не менее 8 тонн филе донных пород рыбы. Производительность крэшера ‒ измельчителя отходов ‒ до 6 тонн в час. Для спуска продукции в трюм фабрика оснащена гидравлическим лифтом.

На «Северной верфи» продолжается строительство серии промысловых судов. Сейчас на предприятии находятся несколько траулеров и ярусоловов для рыбопромышленных компаний страны.

Технические характеристики ярусолова-процессора «Марлин»:

проект: МТ1112XL;

назначение: промысел трески, пикши, зубатки в акватории Баренцева моря;

длина: 58 м;

ширина: 13 м;

водоизмещение: 2 200 т;

скорость максимальная: 10,6 узлов;

мощность главных энергетических установок: 2,7 МВт;

автономность: 45 суток;

экипаж: 36 человек;

объем морозильного трюма: около 600 тонн готовой продукции;

мощность добычи: 25 тонн рыбы в сутки;

класс судна: КМ★Ice3 AUT1-ICS OMBO (REF) Fishing Vessel.

Фото: ОСК