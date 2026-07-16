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Завершено формирование корпуса плавдока «Сухона»
16.07.2026

Завершено формирование корпуса плавдока «Сухона»

    • В наливном бассейне предприятия Объединенной судостроительной корпорации Севмаш продолжается строительство плавучего дока «Сухона» проекта 02122. Работы по формированию корпуса ниже палубы безопасности передаточного плавдока полностью завершены с опережением установленного графика, сообщила ОСК.

    На сегодняшний день техническая готовность плавдока «Сухона» составляет 55,5%. В гидроузле предприятия ведутся работы по установке секций выше палубы безопасности, галерей и надстроек плавдока, а также монтаж балластных и осушительных систем. В ближайшее время на гидротехническое сооружение начнется погрузка крупногабаритного оборудования.

    Плавучий док «Сухона» строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке Минпромторга России для выполнения производственной программы Севмаша. Спусковая способностью объекта – 23,5 тыс. тонн. С его помощью будут осуществляться транспортные операции по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга №2 на акваторию верфи.

    Исполнитель контракта – компания «Севмаш-шельф». Разработчик технического проекта – конструкторское бюро ОСК «Алмаз», выпуском рабочей конструкторской документации занимаются специалисты проектно-конструкторского бюро Севмаша. Закладка плавдока состоялась 26 апреля 2024 года.

    Фото: ОСК


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