ОСК представила проект универсального аварийно-спасательного судна
29.05.2026

    • Объединенная судостроительная корпорация представила проект универсального аварийно-спасательного судна IRV05 в рамках сессии «Инновационные технологии для промыслового флота» «Морского конгресса – Дальний Восток 2026». Как сообщили SeaNews в ОСК, разработка предназначена для обновления флота экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ Росрыболовства и направлена на повышение готовности к выполнению поисково-спасательных и аварийных задач в море.

    В качестве решения на смену устаревающему аварийно-спасательному флоту предложен проект IRV05, который был разработан ОСК в инициативном порядке 2022-2025.

    В ходе работ были выполнены разработка технического проекта, 3D-модели судна, комплекта исходных технических требований на основное оборудование, а также бассейновые модельные испытания, подтвердившие ходкость, ледопроходимость и мореходные качества судна.

    Судно предназначено для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, поиска и эвакуации терпящих бедствие судов, буксировки аварийных объектов, тушения пожаров на воде и береговых объектах, ликвидации последствий аварий, а также выполнения подводно-технических и водолазных работ. IRV05 оснащен грузовым краном грузоподъемностью 30 тонн, двухбарабанной буксирной лебедкой, комплексом спасательных средств и стационарным водолазным комплексом для работ на глубинах до 60 м.

    IRV05 представляет собой многофункциональное аварийно-спасательное судно усиленного ледового класса Arc5. Основные характеристики судна: длина наибольшая ‒ 75 м, ширина ‒ 18 м, осадка ‒ 5,5 м при максимальной осадке 6,5 м, автономность ‒ не менее 60 суток, мощность на винтах ‒ 2×3000 кВт.

    ОСК представила проект универсального аварийно-спасательного суднаСудно рассчитано на неограниченный район плавания, включая трассы Северного морского пути, оснащено системой динамического позиционирования, классом автоматизации AUT1-ICS и классом пожаротушения FF3WS. Экипаж составляет 24 человека, при этом на борту предусмотрено размещение до 145 спасенных.

    Предварительная оценка возможности модернизации проекта показала, что платформа IRV05 обладает потенциалом для дальнейшего развития.

    По словам заместителя директора департамента продаж и контрактации гражданского судостроения Владимира Рачина, это судно может стать основой для обновления аварийно-спасательного флота Росрыболовства и обеспечить существенно более высокий уровень готовности к поисково-спасательным и аварийным операциям.

    Фото: ОСК


