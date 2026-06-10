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COSCO заказывает газовозы
10.06.2026

COSCO заказывает газовозы

    • Дочерняя структура COSCO, специализирующаяся на транспортировке нефти и газа, COSCO Shipping Energy разместила заказа на строительство четырех СПГ-газовозов на верфи Jiangnan Shipyard. По информации Splash24/7, стоимость контракта составляет порядка 953 млн долларов.

    Заказ размещен через непрямую дочернюю структуру COSCO Shipping Energy, Ocean LNG Investment. Сроки сдачи определены в период 2029-2030 годов.

    Вместимость судов составит 175 тыс. куб. м. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на свои источники, задействовать суда планируется на перевозках в интересах Shell.

    COSCO Shipping Energy, оперирующая флотом из более чем 150 нефтеналивных танкеров и танкеров-продуктовозов, в последнее время расширяет свое присутствие на рынке транспортировки сжиженного природного газа – как путем приобретения судов в собственность, так и через совместные предприятия.

    В частности, в партнерстве с японской Mitsui OSK Lines она участвует в масштабной программе экспорта СПГ QatarEnergy.

    Фото: China Shipbuild


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