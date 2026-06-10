COSCO заказывает газовозы

Дочерняя структура COSCO, специализирующаяся на транспортировке нефти и газа, COSCO Shipping Energy разместила заказа на строительство четырех СПГ-газовозов на верфи Jiangnan Shipyard. По информации Splash24/7, стоимость контракта составляет порядка 953 млн долларов.

Заказ размещен через непрямую дочернюю структуру COSCO Shipping Energy, Ocean LNG Investment. Сроки сдачи определены в период 2029-2030 годов.

Вместимость судов составит 175 тыс. куб. м. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на свои источники, задействовать суда планируется на перевозках в интересах Shell.

COSCO Shipping Energy, оперирующая флотом из более чем 150 нефтеналивных танкеров и танкеров-продуктовозов, в последнее время расширяет свое присутствие на рынке транспортировки сжиженного природного газа – как путем приобретения судов в собственность, так и через совместные предприятия.

В частности, в партнерстве с японской Mitsui OSK Lines она участвует в масштабной программе экспорта СПГ QatarEnergy.

Фото: China Shipbuild