Московская верфь заложила киль третьего судна проекта ЕМ901L

9 июля на стапелях ООО «Московская верфь» был заложен киль третьего судна серии проекта ЕМ901L (№ЕМ901L003) и одновременно дан старт резке металла для четвертого судна (№ЕМ901L004), сообщается на сайте Российского морского регистра судоходства.

В торжественной церемонии, прошедшей на производственной площадке верфи, приняли участие представители судостроительного предприятия, заказчика – АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», Российского морского регистра, под техническим наблюдением которого ведется строительство.

Основные характеристики судов:

длина – около 37 м;

ширина – около 8,5 м;

осадка – около 1,3 м;

водоизмещение – около 183 т;

мощность винто-рулевых колонок – 2 х 200 кВт;

емкость батарей – около 1000 кВт•ч;

пассажировместимость – 168 чел.

Проектный символ класса РС: KM⍟ IN Р 1,2 (лед 20) AUT СИЭ (АБ).

Старт серийной постройке, напомнили в Регистре, был дан в апреле 2026 года – тогда на Московской верфи состоялась церемония закладки киля головного судна (№ЕМ901L001) и резки металла для второго судна проекта (№ЕМ901L002). Таким образом, все четыре судна серии уже находятся в активной фазе строительства.

Проект ЕМ901L представляет собой современное экологичное пассажирское электросудно. В 2026 году ожидается спуск на воду восьми судов серии.

Фото: Российский морской регистр судоходства