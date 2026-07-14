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Московская верфь заложила киль третьего судна проекта ЕМ901L
14.07.2026

Московская верфь заложила киль третьего судна проекта ЕМ901L

    • 9 июля на стапелях ООО «Московская верфь» был заложен киль третьего судна серии проекта ЕМ901L (№ЕМ901L003) и одновременно дан старт резке металла для четвертого судна (№ЕМ901L004), сообщается на сайте Российского морского регистра судоходства.

    В торжественной церемонии, прошедшей на производственной площадке верфи, приняли участие представители судостроительного предприятия, заказчика – АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», Российского морского регистра, под техническим наблюдением которого ведется строительство.

    Основные характеристики судов:

    • длина – около 37 м;
    • ширина – около 8,5 м;
    • осадка – около 1,3 м;
    • водоизмещение – около 183 т;
    • мощность винто-рулевых колонок – 2 х 200 кВт;
    • емкость батарей – около 1000 кВт•ч;
    • пассажировместимость – 168 чел.

    Проектный символ класса РС: KM⍟ IN Р 1,2 (лед 20) AUT СИЭ (АБ).

    Старт серийной постройке, напомнили в Регистре, был дан в апреле 2026 года – тогда на Московской верфи состоялась церемония закладки киля головного судна (№ЕМ901L001) и резки металла для второго судна проекта (№ЕМ901L002). Таким образом, все четыре судна серии уже находятся в активной фазе строительства.

    Проект ЕМ901L представляет собой современное экологичное пассажирское электросудно. В 2026 году ожидается спуск на воду восьми судов серии.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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