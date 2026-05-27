Голландский heavylift-перевозчик заказывает суда в Китае

Голландская судоходная компания Jumbo, специализирующаяся на перевозке негабаритных грузов, заказала два судна нового поколения, предназначенных для перевозки тяжеловесного оборудования для морских ветроэлектростанций, нефтегазовых, добывающих и иных проектов.

Как сообщили SeaNews в компании, проект судов L-класса дедвейтом 25 тыс. тонн, которые могут использовать в качестве бункерного топлива метанол, разработан специалистами самого Jumbo.

Каждое судно будет оборудовано двумя кранами производства Huisman грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн (в спаренном режиме – 2,4 тыс. тонн). Сдача первого судна намечена в 2028 года, второго – в 2029.

Новые суда будут задействованы в рамках альянса JSI Alliance, созданного Jumbo в партнерстве с SAL в 2021 году. В 2024 году к альянсу присоединился SAL Intermarine, и теперь объединенный флот партнеров насчитывает более 80 судов, обслуживающих глобальные проектные перевозки, энергетические, промышленные и инфраструктурные проекты.

Строительство будет осуществляться на верфи Dajin Heavy Industry в Китае. По информации Splash24/7, стоимость контракта оценивается примерно в 156 млн долларов.

Суда будут построены в соответствии со стандартами классификационного общества DNV и будут оснащены современными «зелеными» технологиями.

Фото: Jumbo