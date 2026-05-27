Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Голландский heavylift-перевозчик заказывает суда в Китае
27.05.2026

Голландский heavylift-перевозчик заказывает суда в Китае

    • Голландская судоходная компания Jumbo, специализирующаяся на перевозке негабаритных грузов, заказала два судна нового поколения, предназначенных для перевозки тяжеловесного оборудования для морских ветроэлектростанций, нефтегазовых, добывающих и иных проектов.

    Как сообщили SeaNews в компании, проект судов L-класса дедвейтом 25 тыс. тонн, которые могут использовать в качестве бункерного топлива метанол, разработан специалистами самого Jumbo.

    Каждое судно будет оборудовано двумя кранами производства Huisman грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн (в спаренном режиме – 2,4 тыс. тонн). Сдача первого судна намечена в 2028 года, второго – в 2029.

    Новые суда будут задействованы в рамках альянса JSI Alliance, созданного Jumbo в партнерстве с SAL в 2021 году. В 2024 году к альянсу присоединился SAL Intermarine, и теперь объединенный флот партнеров насчитывает более 80 судов, обслуживающих глобальные проектные перевозки, энергетические, промышленные и инфраструктурные проекты.

    Строительство будет осуществляться на верфи Dajin Heavy Industry в Китае. По информации Splash24/7, стоимость контракта оценивается примерно в 156 млн долларов.

    Суда будут построены в соответствии со стандартами классификационного общества DNV и будут оснащены современными «зелеными» технологиями.

    Фото: Jumbo


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2026
    Самый большой автомобилевоз в мире
    Построен а Китае
    HMMАвтомобилевозСамый большойСудостроение
    0
    15.04.2026
    Передан заказчику пятый рыболовный траулер проекта СТ-192
    Суда проекта являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море.
    Адмиралтейские верфиОСКСудостроениеТраулер
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0
    20.01.2026
    Запущено производство изоляции для судостроения
    Основными потребителями продукции станут судостроительные верфи в Хабаровском и Приморском краях.
    ИзоляцияПроизводствоСудостроениеТехнониколь
    0
    05.03.2026
    Новый портовый ледокол для Арктики
    Разработает Объединенная судостроительная корпорация
    ЛедоколОСКСудостроение
    0
    20.05.2026
    ОСК внедряет искусственный интеллект
    Группа инженеров конструкторского бюро ОСК «Рубин» завершила обучение по программе повышения квалификации «Искусственный интеллект для квалифицированного заказчика».
    Искусственный интеллектОСКРубинСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%
    27.05.2026 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2026
    27.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях
    26.05.2026 Все порты Финляндии, 3 месяца 2026
    26.05.2026 CMA CGM увеличил объем перевозок
    26.05.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%
    Госрегулирование Показать всё
    22.05.2026 Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •