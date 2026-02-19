Заложен первый в 2026 году сухогруз проекта RSD59

Церемония закладки очередного судна проекта RSD59 состоялась в цехе №2 КСП завода ОСК «Красное Сормово», сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации. Традиционно закладную доску установили на днищевую секцию будущего сухогруза. Далее секция будет передана на стапель для начала формирования корпуса судна.

Сухогруз предназначен для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Проект RSD59 зарекомендовал себя как один из наиболее востребованных в сегменте грузоперевозок благодаря своей универсальности и надежности, отмечают в ОСК. Суда данного проекта оснащены современными технологиями, обеспечивающими высокую эффективность и безопасность эксплуатации. Они способны работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания.

«Красное Сормово» является ключевой верфью ОСК по строительству судов класса «река-море». Предприятие внедряет непрерывное конвейерное производство, что позволяет ускорять выпуск флота нового поколения. В перспективе это позволит предприятию выпускать до 20 сухогрузов в год.

Фото: ОСК