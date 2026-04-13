Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
13.04.2026

Крыловский центр преобразуют

    • Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова. Документ опубликован на официальном сайте Правительства.

    В соответствии с распоряжением федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр» (г. Санкт-Петербург) будет реорганизован в форме преобразования в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А.Н.Крылова».

    Функции и полномочия учредителя Центра до принятия федерального закона о Национальном исследовательском центре судостроения имени академика А.Н.Крылова будет осуществлять Минпромторг России.

    Как отмечает пресс-служба Правительства, в новом федеральном учреждении будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполняться полный инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники.

    Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, а также консолидировать исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники.

    Реорганизация проводится в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 декабря 2025г. № 881 «О создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова».

    Распоряжение от 8 апреля 2026 года №777-р

    Фото: Крыловский государственный научный центр


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
    •