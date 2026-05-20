Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОСК внедряет искусственный интеллект
20.05.2026

ОСК внедряет искусственный интеллект

    • Группа инженеров конструкторского бюро ОСК «Рубин» завершила обучение по программе повышения квалификации «Искусственный интеллект для квалифицированного заказчика». Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, полугодовой курс конструкторам прочитали эксперты Института искусственного интеллекта Национального исследовательского университета ИТМО. Организовывая курс, руководство бюро видело его целью научить сотрудников ставить задачи при разработке систем ИИ. По программе обучались представители всех проектных и производственных подразделений «Рубина».

    На лекциях и практических занятиях слушатели изучали современные подходы и технологии ИИ, способы подготовки данных и построении моделей ИИ, возможности больших языковых моделей и генеративного ИИ, системы компьютерного зрения, обработки естественного языка и речи, поддержки принятия решения.

    Технологии ИИ могут применяться как в проектных работах при соблюдении принципов промышленной и информационной безопасности, так и внедряться в корабельные системы, поясняют в ОСК. именно поэтому стоит задача как можно шире вовлечь сотрудников бюро в исследования возможностей применения ИИ.

    «Рубин» уже сделал ряд шагов по внедрению технологий ИИ в свои производственные процессы. Так, IT-специалисты бюро разработали программно-аппаратный комплекс для технического сопровождения строительства кораблей с применением технологий дополненной и смешанной реальностей. В комплексе применена технология «Компьютерного зрения» для создания цифровой карты реального окружения и организации управления комплекса жестами рук.

    «Рубин» внедряет элементы искусственного интеллекта в системы управления автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Таким образом АНПА получают возможность обработки данных, полученных средствами гидроакустического наблюдения, а также фото- и видеокамерами. Применение элементов ИИ позволяет выделять и идентифицировать отдельные объекты на гидролокационных, фото- и видеоизображениях. Последнее особенно актуально, когда АНПА работает в условиях крайне низкой освещенности, большой замутненности воды и при наличии помех перед объективами. Алгоритмы машинного зрения внедряются в системы обеспечения безопасности движения АНПА. Разрабатываются экспертные системы информационной поддержки операторов робототехники – там, где потребуется участие человека, он быстро получит необходимую информацию для принятия решения. «Рубин» работает над созданием адаптивных алгоритмов управления необитаемыми аппаратами и группами необитаемых аппаратов.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2026
    Передан заказчику пятый рыболовный траулер проекта СТ-192
    Суда проекта являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море.
    Адмиралтейские верфиОСКСудостроениеТраулер
    0
    17.04.2026
    «Красное Сормово» спустило на воду новый сухогруз проекта RSD59
    На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59.
    Красное СормовоОСКСудостроениеСухогруз
    0
    11.03.2026
    ОСК передала заказчику новый краболов
    Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно и в мелкобитом льду толщиной до полуметра.
    КраболовОСКпередача заказчикурыболовное судно
    0
    16.01.2026
    COSCO заказывает контейнеробалкеры
    Или балкероконтейнеровозы
    COSCOбалкерыКонтейнеровозыСудостроение
    0
    03.02.2026
    Китайское судостроение сохраняет лидерство
    16-й год подряд
    2025КитайСудостроение
    0
    27.01.2026
    Самый большой автомобилевоз в мире
    Построен а Китае
    HMMАвтомобилевозСамый большойСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.05.2026 Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 в деталях
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    14.05.2026 «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    Госрегулирование Показать всё
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •