ОСК внедряет искусственный интеллект

Группа инженеров конструкторского бюро ОСК «Рубин» завершила обучение по программе повышения квалификации «Искусственный интеллект для квалифицированного заказчика». Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, полугодовой курс конструкторам прочитали эксперты Института искусственного интеллекта Национального исследовательского университета ИТМО. Организовывая курс, руководство бюро видело его целью научить сотрудников ставить задачи при разработке систем ИИ. По программе обучались представители всех проектных и производственных подразделений «Рубина».

На лекциях и практических занятиях слушатели изучали современные подходы и технологии ИИ, способы подготовки данных и построении моделей ИИ, возможности больших языковых моделей и генеративного ИИ, системы компьютерного зрения, обработки естественного языка и речи, поддержки принятия решения.

Технологии ИИ могут применяться как в проектных работах при соблюдении принципов промышленной и информационной безопасности, так и внедряться в корабельные системы, поясняют в ОСК. именно поэтому стоит задача как можно шире вовлечь сотрудников бюро в исследования возможностей применения ИИ.

«Рубин» уже сделал ряд шагов по внедрению технологий ИИ в свои производственные процессы. Так, IT-специалисты бюро разработали программно-аппаратный комплекс для технического сопровождения строительства кораблей с применением технологий дополненной и смешанной реальностей. В комплексе применена технология «Компьютерного зрения» для создания цифровой карты реального окружения и организации управления комплекса жестами рук.

«Рубин» внедряет элементы искусственного интеллекта в системы управления автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Таким образом АНПА получают возможность обработки данных, полученных средствами гидроакустического наблюдения, а также фото- и видеокамерами. Применение элементов ИИ позволяет выделять и идентифицировать отдельные объекты на гидролокационных, фото- и видеоизображениях. Последнее особенно актуально, когда АНПА работает в условиях крайне низкой освещенности, большой замутненности воды и при наличии помех перед объективами. Алгоритмы машинного зрения внедряются в системы обеспечения безопасности движения АНПА. Разрабатываются экспертные системы информационной поддержки операторов робототехники – там, где потребуется участие человека, он быстро получит необходимую информацию для принятия решения. «Рубин» работает над созданием адаптивных алгоритмов управления необитаемыми аппаратами и группами необитаемых аппаратов.

