ФГУП «Росморпорт» и АО «Росагролизинг» договорились о сотрудничестве

ФГУП «Росморпорт» и АО «Росагролизинг» подписали соглашение о намерениях в целях дальнейшего сотрудничества по строительству дноуглубительных и иных морских судов в лизинг, сообщается на сайта Росморпорта. Со стороны ФГУП «Росморпорт» документ подписал генеральный директор Сергей Пылин, со стороны АО «Росагролизинг» – генеральный директор Павел Косов.

Основная деятельность АО «Росагролизинг» заключается в предоставлении отечественным агропромышленным компаниям оборудования и техники в финансовую аренду (лизинг). При этом «Росагролизинг» стремится диверсифицировать свою деятельность путем внедрения новых продуктов и реализации лизинговых сделок в новых сегментах.

В рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» Минпромторгом России в 2026 году предусмотрена реализация новой субсидии Российскому фонду технологического развития в целях предоставления финансовой поддержки в форме займов лизинговым компаниям на реализацию проектов лизинга гражданских судов водного транспорта.

ФГУП «Росморпорт» заинтересовано в данной программе льготного лизинга судов, поскольку она предоставляет альтернативу заемному финансированию при строительстве судов технического флота. Реализация соглашения потенциально будет способствовать обновлению и строительству флота на более выгодных условиях.

«Соглашение с АО «Росагролизинг» является важным шагом в проработке новых финансовых механизмов обновления служебно-вспомогательного флота, от которого напрямую зависит развитие морских портов и безопасность судоходства. Рассчитываем, что совместная работа позволит сформировать эффективные решения для его своевременного пополнения», – отметил С.Пылин.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с ФГУП «Росморпорт», поскольку потребность в строительстве новых судов, особенно специализированного класса, высока. Росагролизинг готов предложить лизинговые решения, которые помогут реализовать эти планы», – подчеркнул П.Косов.

ФГУП «Росморпорт» на постоянной основе занимается развитием служебно-вспомогательного флота, в том числе дноуглубительного и экологического. В 2025 году, напомнили в предприятии, в эксплуатацию введен новый земснаряд «Николай Гричановский» для Волго-Каспийского морского судоходного канала – второе судно серии из трех земснарядов, которые строятся по заказу ФГУП «Росморпорт» на отечественной верфи. В 2026 году ожидается ввод строящейся мотозавозни «Алиот», предназначенной для работы в связке с земснарядами.

Кроме того, в этом году планируется ввести два новых нефтемусоросборщика – «МНМС «Лебедь» и «Эко-1» для работы в Астраханском филиале и Северо-Западном бассейновом филиале предприятия соответственно. На завершающем этапе строительства находится сборщик льяльных вод «Алеут», предназначенный для работы в Северо-Западном бассейне.

Фото: ФГУП «Росморпорт»