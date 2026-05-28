На «Терминале Астафьева» пройдет реконструкция причалов

«Росморпорт» и «Терминал Астафьева» подписали соглашение о совместной реконструкции причалов №16, 17 и 18 в морском порту Находка на полях «Морского конгресса – Дальний Восток» во Владивостоке, сообщил ФГУП «Росморпоррт» в своем макс-канале.

Как отмечают в предприятии, реализация проекта позволит существенно увеличить число судозаходов и повысить перегрузочную мощность порта на 1, 2 млн тонн в год.

«Терминал Астафьева», арендующий данные причалы у «Росморпорта», возьмет на себя разработку проектной документации, проведение инженерных изысканий и основное финансирование реконструкции гидротехнических сооружений.

В рамках проекта также будут выполнены дноуглубительные работы на прилегающей акватории. Это обеспечит глубины до 10,5 м уже на первом этапе.

«Совместный проект ФГУП «Росморпорт» и АО «Терминал Астафьева» придаст дополнительный импульс динамичному развитию порта Находка, который вместе с портом Восточный образует крупнейший морской транспортный узел на Дальнем Востоке. Рассчитываем, что после завершения реконструкции пропускная способность порта превысит 40 млн тонн в год», – подчеркнул генеральный директор «Росморпорта» Сергей Пылин.

Основные работы на причалах начнутся в 2028 году, ввод в эксплуатацию ожидается в 2030 г.

