27.05.2026

Введена во временную эксплуатацию камера шлюза на Рыбинском гидроузле

    На Рыбинском гидроузле после реконструкции ввели во временную эксплуатацию камеру №12, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале.

    Как сообщили в ФГБУ «Канал имени Москвы», техническая готовность объекта позволяет ввести его во временную эксплуатацию.

    На объекте заменили затворы, электромеханическое оборудование, обновили систему энергоснабжения, систему центрального пульта управления шлюзом и многое другое.

    Полное завершение реконструкции позволит повысить надёжность гидротехнического сооружения и обеспечить безопасность судоходства на данном участке внутренних водных путей.

    Рыбинский гидроузел, отметили в Росморречфлоте, входит в состав транспортного коридора «Север-Юг». Ежегодно через гидроузел проходит в среднем 7,7 тыс. судов, перевозится 5,4 млн тонн грузов и 240 тыс. пассажиров, проводится около 4 тыс. шлюзований.

    Фото: Росморречфлот


