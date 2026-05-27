Введена во временную эксплуатацию камера шлюза на Рыбинском гидроузле

На Рыбинском гидроузле после реконструкции ввели во временную эксплуатацию камеру №12, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале.
Как сообщили в ФГБУ «Канал имени Москвы», техническая готовность объекта позволяет ввести его во временную эксплуатацию.
На объекте заменили затворы, электромеханическое оборудование, обновили систему энергоснабжения, систему центрального пульта управления шлюзом и многое другое.
Полное завершение реконструкции позволит повысить надёжность гидротехнического сооружения и обеспечить безопасность судоходства на данном участке внутренних водных путей.
Рыбинский гидроузел, отметили в Росморречфлоте, входит в состав транспортного коридора «Север-Юг». Ежегодно через гидроузел проходит в среднем 7,7 тыс. судов, перевозится 5,4 млн тонн грузов и 240 тыс. пассажиров, проводится около 4 тыс. шлюзований.
Фото: Росморречфлот