По Северной Двине и Вычегде перевезено 75% лесоматериалов от плана

В Двинско-Печорском бассейне продолжается сезон транспортировки древесины в плотах зимней сплотки.

Как сообщает в своем макс-канале пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, в 2026 году по рекам Северная Двина и Вычегда планируется перевезти около 366,23 тыс. куб. м лесоматериалов.

На сегодняшний день уже перевезено 275,55 тыс. куб. м, что составляет 75,24% от плана.

Лесные грузы, отмечают в Росморречфлоте, — ключевое направление грузоперевозок в Двинско-Печорском бассейне внутренних водных путей.

