27.05.2026

Новые электросуда для Москвы

    • Новые электросуда типа «Москва 1.0» спустили на воду на Московской верфи, сообщает пресс-служба Минтранса в своем макс-канале.

    В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Виталий Савельев, глава Минтранса Андрей Никитин и Мэр Москвы Сергей Собянин. «Москва 1.0» не имеют аналогов в мире, построены в кратчайшие сроки и станут основой обновленного речного флота столицы, подчеркнуто в сообщении.

    Первые четыре судна получили названия «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Маросейка». Они вмещают до 56 пассажиров, оснащены информационными табло, USB-зарядками, бесплатным Wi-Fi, местами для велосипедов и маломобильных граждан. До конца года планируется закладка еще 16 таких судов.

    Как отметил А.Никитин, развитию пассажирских речных перевозок сегодня уделяется особое внимание. В 2025 году московские электросуда выполнили более 70 тыс. рейсов.

    Прорабатывается возможность восстановления круизного маршрута «Московское золотое кольцо», который объединит 19 городов в 9 регионах страны.

    Фото: пресс-служба Минтранса


