Открыт Новосибирский шлюз

Новосибирский шлюз досрочно открыл навигацию‑2026, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

По данным на сегодня, уже выполнено 9 шлюзований, прошлюзовано 13 судов.

Досрочный старт стал возможен благодаря слаженной работе специалистов и своевременно проведённым ремонтным работам, отметили в агентстве.

В 2025 году за 153 дня навигации было проведено 892 шлюзования, через шлюз прошло 1295 судов, перевезено 173,5 тыс. тонн грузов и 6981 пассажир.

