Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открыт Новосибирский шлюз
07.05.2026

Открыт Новосибирский шлюз

    • Новосибирский шлюз досрочно открыл навигацию‑2026, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

    По данным на сегодня, уже выполнено 9 шлюзований, прошлюзовано 13 судов.

    Досрочный старт стал возможен благодаря слаженной работе специалистов и своевременно проведённым ремонтным работам, отметили в агентстве.

    В 2025 году за 153 дня навигации было проведено 892 шлюзования, через шлюз прошло 1295 судов, перевезено 173,5 тыс. тонн грузов и 6981 пассажир.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    ВолгаНавигацияРечные перевозки
    0
    23.04.2026
    Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге
    Почетное право в числе первых выйти из ворот шлюза Городецкого гидроузла получил экипаж т/х «Иван Щепетов» во главе с капитаном Дмитрием Ефремовым.
    Волжское пароходстволетняя навигацияРечные перевозки
    0
    28.04.2026
    Волго-Балт открыли на 5 дней раньше срока
    Первые суда прошли через шлюзы 27 апреля.
    Волго-БалтОткрытие навигацииРечные перевозки
    0
    14.04.2026
    Первые суда пройдут через Рыбинский шлюз 24 апреля
    В навигацию 2025 года через Рыбинский шлюз прошло 7307 судов.
    летняя навигацияРечные перевозкишлюзы
    0
    27.04.2026
    Начало навигации на Енисее
    Первыми вышли теплоходы «Куприян», «Красноярск», «Капитан Попов» и «Экоходъ».
    Енисейский бассейнОткрытие навигацииРечные перевозки
    0
    22.04.2026
    Согласован план путевых работ на пограничных реках Амурского бассейна
    Смешанная российско-китайская комиссия согласовала план путевых работ в навигацию-2026 на пограничных реках Амурского бассейна.
    Амурский бассейнПутевые работыРечные перевозки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2026 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    07.05.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    06.05.2026 Контейнерные порты Турции, Q1 2026
    05.05.2026 Контейнерооборот через Гетеборг сократился
    05.05.2026 «ТрансКонтейнер» разместил облигации
    05.05.2026 Все порты Финляндии, 2 месяца 2026
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •