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Как с верфи гребные винты украли
06.07.2026

Транспортно-логистический форум «Курс на Русский Север 2026»

    • 1 июля 2026г в Петрозаводске прошел Транспортно-логистический форум «Курс на Русский Север 2026» — конференция, посвященная конъюнктуре рынка речных и морских грузоперевозок Северо-Западного региона, инфраструктуре ВВП и Севморпути, перспективам имплементации водного транспорта и логистики бассейна в систему ЕГС, международных транспортных коридоров.

    Организаторы: «ВИВА КОНСАЛТ», ГК «Маринерус»

    Форум прошел при официальной поддержке Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна ВВП» (ФБУ «Администрация «Беломорканал»), Ассоциации судостроителей СПб и ЛО, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», газеты «Транспорт России» и журнала «МОРБАЗА».

    Транспортно-логистический форум «Курс на Русский Север 2026»На берегу Онежского озера, в столице Карелии – Петрозаводске – участники смогли обсудить наиболее важные вопросы развития транспорта и логистики по внутренним водным путям, судоходства и судостроения, пообщаться друг с другом, найти новые контакты.

    Конференцию открыл Антон Фокин, Министр экономического развития Республики Карелия

    Модераторами первых блоков выступили Алексей Зайцев, генеральный директор ГК «МАРИНЕРУС» и Марат Зембатов, директор Центра междисциплинарных исследований, НИУ ВШЭ (ИГМУ)

    Первая сессия была посвящена инфраструктуре водных путей Северо-Запада и Севера. В ней выступили спикерами представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской обл., ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна ВВП» (ФБУ «Администрация «Беломорканал»), ГК «МАРИНЕРУС», ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова

    В сессии обсудили развитие опорных портов Арктики, проблематику, риски и перспективы Севморпути- Трансарктического транспортного коридора; специфику эксплуатации, тенденции в грузоперевозках и вызовы для Беломорканала; связь регионов с Большим Севером, привлечение грузов, а также развитие, модернизацию инфраструктуры ВВП.

    Следующую сессию-дискуссию о грузопотоках и связности регионов открыли своими докладами представители Дирекции экономического анализа и логистики компании «Ленгипроречтранс», Центра междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ (ИГМУ), Фонда развития несырьевого неэнергетического экспорта.

    Здесь были рассмотрены объемы и структура грузопотоков водного транспорта Севера и Северо-Запада России, включая также северный завоз; интеграция водного транспорта и логистики Севера в систему МТК; возможности и сложности работы на СМП для больших и малых судоходных компаний; мультимодальная логистика региона.

    В третьей секции были освещены вопросы регламентирования и стандартизация на водном транспорте; технические и логистические аспекты портового строительства в регионе. Здесь выступили ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (ТК 032 «Водный транспорт»), компания «Марин Инжиниринг», Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и ЛО.

    Специальный практический блок о рисках судоходства в правовом поле и порядке регистрации судов провели Юридическая фирма «Ремеди» и независимый эксперт Михаил Ялбачев.

    Модератором выступил Владимир Горелов, исполнительный директор Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и ЛО.

    Завершила деловую часть сессия на тему судостроения для внутреннего водного транспорта и Севморпути, где выступили представители «Онежского ССЗ», КБ «Ситех», и БОФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова».

    Обсудили возможности модернизации судостроительных мощностей, темпы строительства нового флота, новые проекты самоходных и несамоходных судов проектные ограничения для флота, используемого на ББК, а также немаловажный кадровый вопрос.

    Завершился пленарный день гала-ужином, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере, а на следующий день делегаты посетили первую в России цифровую верфь — «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Но и на этом форум не закончился – далее участники отправились на рафтинг по реке Шуя.

    Так прошел «Курс на Русский Север 2026», а мы вас приглашаем на наши следующие мероприятия- давайте настраивать работу транспортных коридоров вместе!


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