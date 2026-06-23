Волго-Каспийский канал открыт для движения судов

Движение судов на участке 151-155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала возобновлено после временных ограничений, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале. Ход восстановительных работ стал предметом обсуждения на совещании под руководством замминистра транспорта Александра Пошивая.

Ограничения были введены 19 июня из-за сложной навигационной обстановки. После мощного весеннего паводка, сгонных ветров, сильного течения и снижения уровня Каспийского моря на отдельных участках канала образовались сверхнормативные наносы. Из-за этого резко уменьшились глубины на отрезках общей протяженностью 1,5 км.

Сейчас ФГУП «Росморпорт» продолжает аварийно-восстановительные дноуглубительные работы. На участке круглосуточно работают 7 земснарядов, задействованы 26 вспомогательных судов и 147 членов экипажей. С 19 июня уже извлечено более 148 тыс. куб. м грунта, в ближайшее время ожидается прибытие еще двух земснарядов.

Работы идут одновременно с движением судов. Контроль ведет оперативный штаб с участием Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей». Плановый срок выхода на максимально востребованные осадки – 2 июля.

Фото: Минтранс России