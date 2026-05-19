IX Конференция «Речные перевозки России 2026» — ведущая площадка страны по обсуждению проблематики и перспектив рынка внутренних водных грузоперевозок.
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
Дата и место проведения: 23-24 сентября, Саратов, технопарк «Saratov digital»
Генеральный партнер: Саратовский речной порт
Официальное издание: газета «Транспорт России»
Мероприятие закрепило за собой статус ключевого коммуникационного события для всех сегментов рынка ВВТ, объединяя в диалоге лицом к лицу судоходные компании, грузовладельцев, портовиков, логистические компании, судостроителей, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также других представителей ВВТ и смежных направлений.
Перевозки по реке, как неотъемлемая часть транспортной системы России, требуют пристального внимания к состоянию инфраструктуры, флота, габаритам ЕГС, устранению барьеров при мультимодальной транспортировке грузовой базы. Такие сложные вопросы возможно решить только при комплексном подходе и взаимодействии всех участников рынка перевозок внутренним водным транспортом.
В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, а также государственных органов. Также у участников будет время для знакомства и общения в неформальной атмосфере.
Среди основных вопросов:
- Тенденции привлечения грузов на реку. Внутренние перевозки и экспортный потенциал российских рек.
- Речное плечо в мультимодальных перевозках.
- Экономика речных грузоперевозок.
- Инфраструктура внутренних водных путей. Пропускная способность внутренних водных путей.
- Перспективы развития речных и морских малых портов.
- Строительство и модернизация речного флота.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по
тел. +7 (958) 19 77 503, по адресу info@vivaconsult.ru
или на сайте https://vivaconsult.ru/conferences/river-26.
