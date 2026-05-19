IX Конференция «Речные перевозки России 2026»
19.05.2026

    • IX Конференция «Речные перевозки России 2026» — ведущая площадка страны по обсуждению проблематики и перспектив рынка внутренних водных грузоперевозок.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Дата и место проведения: 23-24 сентября, Саратов, технопарк «Saratov digital»

    Генеральный партнер: Саратовский речной порт

    Официальное издание: газета «Транспорт России»

    Мероприятие закрепило за собой статус ключевого коммуникационного события для всех сегментов рынка ВВТ, объединяя в диалоге лицом к лицу судоходные компании, грузовладельцев, портовиков, логистические компании, судостроителей, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также других представителей ВВТ и смежных направлений.

    Перевозки по реке, как неотъемлемая часть транспортной системы России, требуют пристального внимания к состоянию инфраструктуры, флота, габаритам ЕГС, устранению барьеров при мультимодальной транспортировке грузовой базы. Такие сложные вопросы возможно решить только при комплексном подходе и взаимодействии всех участников рынка перевозок внутренним водным транспортом.

    В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, а также государственных органов. Также у участников будет время для знакомства и общения в неформальной атмосфере.

    Среди основных вопросов:

    • Тенденции привлечения грузов на реку. Внутренние перевозки и экспортный потенциал российских рек.
    • Речное плечо в мультимодальных перевозках.
    • Экономика речных грузоперевозок.
    • Инфраструктура внутренних водных путей. Пропускная способность внутренних водных путей.
    • Перспективы развития речных и морских малых портов.
    • Строительство и модернизация речного флота.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

    тел. +7 (958) 19 77 503, по адресу info@vivaconsult.ru

    или на сайте https://vivaconsult.ru/conferences/river-26.

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

     


