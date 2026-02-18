Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026
18.02.2026

III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026

    • 20–22 апреля 2026 года в Алматы пройдет III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026. Мероприятие объединит представителей перевозчиков, бизнеса, госструктур и международных некоммерческих организаций и объединений для обсуждения будущего трансъевразийской логистики, международных перевозок и мультимодальной интеграции стран Большой Евразии.

    Центральная Азия, как ключевой транспортно-логистический узел между Европой и Азией, требует развития инфраструктуры, цифровизации и согласованных мер бизнеса и государства.

    Ключевые темы форума:

    – Влияние геополитики на логистику и единая транспортная сеть Большой Евразии
    – Глобальная интеграция и соблюдение национальных интересов
    – Развитие трансъевразийских коридоров и международных маршрутов
    – Железнодорожные и мультимодальные перевозки
    – Контейнерная логистика и конкуренция видов транспорта
    – Развитие пограничной инфраструктуры и устранение «узких мест»
    – Реализация транзитного потенциала региона
    – Инвестиционные проекты, цифровизация перевозок и сервисов.

    Участники форума

    Более 500 представителей транспортно-логистических компаний, железнодорожных администраций, мультимодальных операторов, инвесторов, цифровых и IT-компаний, а также государственных и наднациональных структур.

    Среди приглашенных компаний-участников: ОТЛК ЕРА, РЖД, НК «Казахстан темир жолы», РЖД Логистика, ТГ FESCO, PTC Holding, ATASU Group, ТрансКонтейнер, EastcomTrans, CRCT, DP World, ЕЭК, ЕАБР, DTC Global и другие.

    Организаторы форума

    Единая дирекция форумов «ЕСЭ» (ООО «Восток») и Королевский Институт Логистики и Транспорта в Центральный Азии (CILT Central Asia), при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

    Регистрация на официальном сайте: https://clck.ru/3RraoP

    Реклама: ООО «Восток». ERID: 2SDnjcQ16gq


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2026
    О китайско-казахстанских логистических проектах
    Итоги реализации некоторых ключевых китайско-казахстанских проектов в сфере логистики
    КазахстанКитайлогистический проект
    0
    04.02.2026
    Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры», которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
    Вива КонсалтКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    13.02.2026
    Конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность»
    26-27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге (гостиница Parklane Resort)
    Extra ConferenceКонференцияПодводно-технические работы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.02.2026 Персонал ZIM вышел на забастовку
    18.02.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026
    18.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в 2025
    18.02.2026 Контейнерооборот российских портов в январе 2026 в деталях
    17.02.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    17.02.2026 НХТК организует тестовую отправку контейнерного поезда из 142 условных вагонов
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •