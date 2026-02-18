20–22 апреля 2026 года в Алматы пройдет III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026. Мероприятие объединит представителей перевозчиков, бизнеса, госструктур и международных некоммерческих организаций и объединений для обсуждения будущего трансъевразийской логистики, международных перевозок и мультимодальной интеграции стран Большой Евразии.

Центральная Азия, как ключевой транспортно-логистический узел между Европой и Азией, требует развития инфраструктуры, цифровизации и согласованных мер бизнеса и государства.

Ключевые темы форума:

– Влияние геополитики на логистику и единая транспортная сеть Большой Евразии

– Глобальная интеграция и соблюдение национальных интересов

– Развитие трансъевразийских коридоров и международных маршрутов

– Железнодорожные и мультимодальные перевозки

– Контейнерная логистика и конкуренция видов транспорта

– Развитие пограничной инфраструктуры и устранение «узких мест»

– Реализация транзитного потенциала региона

– Инвестиционные проекты, цифровизация перевозок и сервисов.

Участники форума

Более 500 представителей транспортно-логистических компаний, железнодорожных администраций, мультимодальных операторов, инвесторов, цифровых и IT-компаний, а также государственных и наднациональных структур.

Среди приглашенных компаний-участников: ОТЛК ЕРА, РЖД, НК «Казахстан темир жолы», РЖД Логистика, ТГ FESCO, PTC Holding, ATASU Group, ТрансКонтейнер, EastcomTrans, CRCT, DP World, ЕЭК, ЕАБР, DTC Global и другие.

Организаторы форума

Единая дирекция форумов «ЕСЭ» (ООО «Восток») и Королевский Институт Логистики и Транспорта в Центральный Азии (CILT Central Asia), при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Регистрация на официальном сайте: https://clck.ru/3RraoP

