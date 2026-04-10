XXIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2026»
10.04.2026

XXIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2026»

    • Место проведения: Москва, отель «Балчуг Кемпински»

    Организатор: RPI

    XXIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2026» состоится 29 мая в Москве. Это ведущее ежегодное отраслевое мероприятие, которое традиционно проводится при поддержке и участии делегации ПАО «Газпром».

    Эксперты отрасли обсудят стратегии исследования и разработки нефтегазового потенциала континентального шельфа в рамках нынешней финансово-экономической ситуации в стране, а также проведут анализ современных технологий для освоения шельфовых месторождений и приведут примеры реализации конкретных решений.

    Ключевые темы этого года:

    • Арктический шельф как перспективный ресурс поддержания российской нефте- и газодобычи
    • Технологический суверенитет и импортозамещение
    • Развитие геологической науки для разведки шельфовых залежей

    Среди спикеров:

    Евгений Михайлович Подоляко, начальник отдела, ПАО «Газпром»

    Анатолий Борисович Сувалов, главный технолог, ПАО «Газпром»

    Александр Сергеевич Аникин, Председатель Комиссии по страховому рынку и развитию инвестиционно-промышленного страхования, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

    Татьяна Ивановна Лаптева, Главный научный сотрудник, дтн, ООО Газпром ВНИИГАЗ

    Николай Викторович Кубышкин, технический директор, кфмн, ООО «Арктик Шельф Консалтинг»

    Валерий Андреевич Воевода, директор по развитию, ООО «ГТЛАБ»

    Представитель, ООО «Кливер»

    И другие.

    Аудитория конференции ежегодно составляет более 100 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

    Приглашаем стать частью деловой программы.

    Выступление на конференции – это возможность заявить о себе перед ключевыми игроками отрасли и укрепить позиции вашей компании на рынке. Подайте заявку на выступление с докладом, посвященным актуальной отраслевой теме, и Ваша заявка обязательно будет рассмотрена программным комитетом мероприятия!

    По вопросам участия и выступления:

    +7 (495) 502-54-33

    a.isaeva@rpi-inc.ru

    https://rpi-conferences.ru/


    Новости по теме
    01.04.2026
    VI Международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»
    17 апреля 2026 года, г. Москва, отель «Арарат Парк Хаятт»
    ЕПАМКонференцияморское страхование
    0
    04.02.2026
    Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры», которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
    Вива КонсалтКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    18.02.2026
    III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026
    20–22 апреля 2026 года, г. Алматы (Казахстан)
    ESEЕдиный слет экспедиторовКазахстанКонференция
    0
    12.03.2026
    Международная конференция «Азот. Минеральные удобрения-2026»
    Стратегические направления развития рынка станут главной темой мероприятия.
    Конференцияминеральные удобренияРынокЭкспорт
    0
    27.02.2026
    ShippingRu 2026: контейнеры
    26 февраля в Санкт-Петербурге прошла VIII конференция «ShippingRu 2026: контейнеры».
    Вива КонсалтКонференцияШиппинг
    0
    06.03.2026
    Транспортно-логистический форум «Курс на Русский Север 2026»
    1-2 июля, г. Петрозаводск
    Вива КонсалтКонференцияМаринерусПетрозаводск
    0


    10.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 15, 2026
    09.04.2026 Интермодальный контейнерный сервис между Анкарой и Новороссийском
    09.04.2026 Hutchison подал в суд на Maersk
    08.04.2026 FESCO организовала перевозки российской свинины на Филиппины
    08.04.2026 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2026
    08.04.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
