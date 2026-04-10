Место проведения: Москва, отель «Балчуг Кемпински»

Организатор: RPI

XXIII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2026» состоится 29 мая в Москве. Это ведущее ежегодное отраслевое мероприятие, которое традиционно проводится при поддержке и участии делегации ПАО «Газпром».

Эксперты отрасли обсудят стратегии исследования и разработки нефтегазового потенциала континентального шельфа в рамках нынешней финансово-экономической ситуации в стране, а также проведут анализ современных технологий для освоения шельфовых месторождений и приведут примеры реализации конкретных решений.

Ключевые темы этого года:

Арктический шельф как перспективный ресурс поддержания российской нефте- и газодобычи

Технологический суверенитет и импортозамещение

Развитие геологической науки для разведки шельфовых залежей

Среди спикеров:

Евгений Михайлович Подоляко, начальник отдела, ПАО «Газпром»

Анатолий Борисович Сувалов, главный технолог, ПАО «Газпром»

Александр Сергеевич Аникин, Председатель Комиссии по страховому рынку и развитию инвестиционно-промышленного страхования, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

Татьяна Ивановна Лаптева, Главный научный сотрудник, дтн, ООО Газпром ВНИИГАЗ

Николай Викторович Кубышкин, технический директор, кфмн, ООО «Арктик Шельф Консалтинг»

Валерий Андреевич Воевода, директор по развитию, ООО «ГТЛАБ»

Представитель, ООО «Кливер»

И другие.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 100 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

Приглашаем стать частью деловой программы.

Выступление на конференции – это возможность заявить о себе перед ключевыми игроками отрасли и укрепить позиции вашей компании на рынке. Подайте заявку на выступление с докладом, посвященным актуальной отраслевой теме, и Ваша заявка обязательно будет рассмотрена программным комитетом мероприятия!

По вопросам участия и выступления:

+7 (495) 502-54-33

a.isaeva@rpi-inc.ru

https://rpi-conferences.ru/