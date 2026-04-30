30.04.2026

Итоги международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026»

    • Стратегии отрасли минеральных удобрений, строительство и модернизацию производств, технологические решения и лучшие практики развития отрасли обсудили на международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026»

    22–23 апреля 2026 года НИИК провёл ежегодную конференцию «Азот. Минеральные удобрения 2026» в Москве.

    Конференция объединила более 250 представителей химической и газохимической отрасли. Среди компаний-участников – крупнейшие игроки и партнеры рынка минеральных удобрений от производителей и EPC-компаний до поставщиков оборудования и материалов, а также высшие учебные заведения – поставщики кадров для химической промышленности: ЕВРОХИМ, УРАЛХИМ, Акрон, Апатит, Тольяттиазот, НАК Азот, Щекиноазот, Куйбышевазот, FARG’ONAAZOT, Югтерминалпроект, ТОПТЕХ, Дальэнергомаш, МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Менделеева, ЦОПП по направлению новых материалов и химии ТГУ, ИГХТУ и многие другие.

    Участниками и спикерами конференции стали представители крупных зарубежных компаний-производителей оборудования – ISGEC Heavy Engineering Ltd. (Индия), Chemequip Industries Ltd (Китай), NEW JSM (Китай), Dalian Songhai Petrochemical Overhaul Engineering CO., LTD (Китай), Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. (Китай).

    В рамках пленарной сессии состоялись несколько важных событий: подписание с НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа меморандума о взаимном сотрудничестве, соглашение с ЦОПП ТГУ для развития кадров в химической отрасли, торжественное вручение удостоверения членства АО «НИИК» в РСХ. Президент Российского союза химиков Виктор Иванов выступил с приветственным словом к участникам конференции.

    Ключевой целью конференции стала выработка коллективной позиции участников рынка на реальные вызовы отрасли и обозначение реальных трендов развития. Обсуждались стратегия и инвестиции в НИОКР химических технологий, промышленность 4.0: цифровизация в инжиниринге и научных исследованиях, кадровые ресурсы для химической отрасли, инвестиции и многое другое. Важнейшей задачей участники конференции назвали формирование кадрового резерва для отрасли.

    Многочисленные дискуссии подтверждают переход индустрии к этапу глубокой консолидации и усиления технологической независимости. Отрасль признает необходимость объединения ресурсов для решения системных проблем логистики и привлечения инвестиций, при этом приоритетом становится внедрение отечественных инженерных разработок на всех этапах производственного цикла.

    Впервые был предложен нестандартный формат панельных дискуссий– деловая игра «Совет директоров — кризисный год», где топ-менеджеры ведущих компаний отрасли примерили на себя роли членов совета директоров предприятия, адаптирующегося к новым рыночным условиям. Модератор сессии — советник Российского Союза Химиков Леонид Фрейман — задавал векторы обсуждения, моделируя важные управленческие вызовы и требуя оперативных стратегических решений. Участники конференции отметили, что создание новых мощностей и использование собственных средств компаний может оказать положительное влияние на развитие производственного потенциала.

    Большое внимание уделялось процессам, которые формируются под влиянием геополитической ситуации – траектория развития рынка России/СНГ, работа с Китаем и другими дружественными странами, новые экспортные маршруты и альянсы.

    В рамках конференции прошла выставка, на которой партнёры представили современные инжиниринговые, производственные и цифровые IT-решения, оборудование и технику, позволяющие обеспечить технологический суверенитет промышленного комплекса России и объединить на одной площадке представителей бизнес-сообщества.

    Вниманию участников конференции были представлены экспо-зоны компаний ISGEC Heavy Engineering Ltd. (Индия, золотой спонсор конференции), РТГ и ТопТех (серебряные спонсоры), ООО «Химпромпроект», Chengfey (Chemequip), ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ», ГК «Цифра», NEW JCM (бронзовые спонсоры), ПО СТРОНГ, ООО «Спецхиммаш», ООО «Кодинсайд», Инфинит Групп и другие.

    Компания «Цифровые технологии и платформы» ознакомила участников конференции со своим опытом практического внедрения рекомендательных систем на базе ИИ для всех российских аммиачных производств Группы ЕвроХим.

    Конференция выполнила свою стратегическую задачу, став площадкой для встреч и переговоров, способствующих заключению новых контрактов и реализации масштабных проектов в азотной промышленности.


