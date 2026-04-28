ЗерноЛогистика 2026: как меняется экономика экспорта зерна и масличных
28.04.2026

    • 23–24 апреля 2026 года на Черноморском побережье, в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk, состоялась VI отраслевая конференция «ЗерноЛогистика 2026: Логистика экспорта зерновых и масличных».

    Мероприятие собрало более 300 участников — производителей и трейдеров зерна, зернобобовых и масличных культур, логистических компаний, портовых терминалов и железнодорожных операторов.

    На фоне усиливающейся конкуренции, давления на маржинальность и усложнения логистики участники обсудили новые условия работы на рынке агроэкспорта и трансформацию торговых потоков.

    Ключевые инсайты форума:

    Смещение агроэкспорта на Восток усиливается: до 96% контейнерных поставок направляется в Китай, при этом контейнерная логистика становится ключевым инструментом в условиях падения маржинальности и перестройки торговых потоков
    Гапеева Дарья, руководитель направления развития бизнеса и продаж, «FESCO»

    Контроль качества напрямую влияет на экономику сделок: потери при отказе от партии достигают 2,5 млн USD, тогда как стоимость контроля составляет лишь доли этих затрат
    Картавых Дмитрий, директор по развитию «ТопФрейм»

    Глобальный рынок пшеницы формируется в условиях профицита: при росте экспорта предложение превышает спрос на 8–10 млн тонн, усиливая ценовое давление и конкуренцию между поставщиками
    Игорь Павенский, руководитель АЦ, «Русагротранс» (УК Деметра-Холдинг)

    Несоответствие требованиям стран-импортеров на рынке зерна и масличных культур приводит к возвратам продукции, финансовым потерям и потере рынков сбыта
    Зайченко Инна, первый заместитель директора ФГБУ «ЦОК АПК»

    Рынок экспорта зерна и масличных усложняется: профицит усиливает конкуренцию, логистика ограничивает поставки, а требования стран-импортеров все чаще определяют, состоится сделка или нет.

    Партнеры и медиа поддержка:

    • Официальный партнер: SilkWinBridge
    • Экспонент: ТЦФТО РЖД
    • Тематические партнеры: TopFrame, FESCO
    • Медиа партнеры: РЖД-Партнер, PortNews, Агроинвестор, Логистика, SeaNews

    Фото: ICF – Международные конференции

     


