ЗерноЛогистика 2026: как меняется экономика экспорта зерна и масличных

23–24 апреля 2026 года на Черноморском побережье, в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk, состоялась VI отраслевая конференция «ЗерноЛогистика 2026: Логистика экспорта зерновых и масличных».



Мероприятие собрало более 300 участников — производителей и трейдеров зерна, зернобобовых и масличных культур, логистических компаний, портовых терминалов и железнодорожных операторов.

На фоне усиливающейся конкуренции, давления на маржинальность и усложнения логистики участники обсудили новые условия работы на рынке агроэкспорта и трансформацию торговых потоков.

Ключевые инсайты форума:

Смещение агроэкспорта на Восток усиливается: до 96% контейнерных поставок направляется в Китай, при этом контейнерная логистика становится ключевым инструментом в условиях падения маржинальности и перестройки торговых потоков

— Гапеева Дарья, руководитель направления развития бизнеса и продаж, «FESCO»



Контроль качества напрямую влияет на экономику сделок: потери при отказе от партии достигают 2,5 млн USD, тогда как стоимость контроля составляет лишь доли этих затрат

— Картавых Дмитрий, директор по развитию «ТопФрейм»

Глобальный рынок пшеницы формируется в условиях профицита: при росте экспорта предложение превышает спрос на 8–10 млн тонн, усиливая ценовое давление и конкуренцию между поставщиками

— Игорь Павенский, руководитель АЦ, «Русагротранс» (УК Деметра-Холдинг)



Несоответствие требованиям стран-импортеров на рынке зерна и масличных культур приводит к возвратам продукции, финансовым потерям и потере рынков сбыта

— Зайченко Инна, первый заместитель директора ФГБУ «ЦОК АПК»

Рынок экспорта зерна и масличных усложняется: профицит усиливает конкуренцию, логистика ограничивает поставки, а требования стран-импортеров все чаще определяют, состоится сделка или нет.



