26 февраля в Санкт-Петербурге прошла VIII конференция «ShippingRu 2026: контейнеры». Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга и ЮФ «Ремеди».

Российский контейнерный рынок уже несколько лет проходит проверку на прочность, каждый раз адаптируясь к непростым реалиям. За это время перестроены маршруты, налажены бизнес-процессы, отработаны новые каналы поставок – сформирована новая архитектура логистики. Нелегкий путь трансформации позволил рынку не просто выжить, а начать развиваться в изменившихся условиях. На конференции «ShippingRU 2026: контейнеры» эксперты поделились профессиональными мнениями о тенденциях на российском рынке контейнерных перевозок, опытом оптимизации логистики и упрощения ВЭД, а также прогнозами на этот год.

Первую сессию о трансформации и конъюнктуре российского рынка контейнерных перевозок открыл директор филиала «ФЕСКО Интегрированный транспорт» Георгий Ремизов. В своем докладе он подвел итоги рынка 2025 года и отметил рыночные драйверы на 2026 год.

Далее старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Александр Коробко рассказал об изменениях в структуре китайского импорта в Россию.

Продолжил сессию генеральный директор «Новоморснаба» Алексей Гармаш с докладом о тенденциях и перспективах Азово-Черноморского бассейна.

Тему развития линейного судоходства Дальневосточного портового кластера раскрыл руководитель отдела маркетинга и аналитики Дирекции контейнерных перевозок АО «Евросиб СПб-ТС» Никита Щербинин.

Вторая сессия была посвящена железнодорожным контейнерным перевозкам, мультимодальности и рискам. Она началась с выступления начальника коммерческой службы Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Артема Шепеляева о развитии инфраструктуры контейнерных терминалов.

Нестандартными решениями при отправках морских контейнеров поделился руководитель отдела логистики ГК «АТК» Махарь Роман.

Старший юрист ЮФ «Ремеди» Никита Тимошков поднял актуальные вопросы с связи с изменениями в законодательство об экспедировании. Поддержал дискуссию Андрей Супруненко, председатель Секции по правовому обеспечению Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Следующие сессии были посвящены контейнерной логистике Северо-Запада и Северного морского пути, а также упрощению ВЭД.

Директор практики бизнес-консультирования компании «Технология Доверия» Игорь Кузнецов поделился мнением о возможностях для полной реализации потенциала контейнерных перевозок по Трансарктическому транспортному коридору.

Об особенностях рынка морской перевалки контейнеров на Северо-Западе России рассказал коммерческий директор УК «Глобал Портс» Игорь Пухов.

Заместитель генерального директора по эксплуатации и производств порта Тольятти Андрей Шемякин поделился планами по запуску Волго-Балтийской контейнерной линии.

О стимулах и ограничениях для контейнеризации грузопотока на каботажной линии Санкт-Петербург – Калининград рассказал модератор сессии генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов.

Первый заместитель начальника Балтийской таможни Игорь Зузолин выступил с докладом «О применении информационных технологий, направленных на упрощение совершения таможенных операций и сокращение времени нахождения товаров в морском порту».

О том, как можно проактивно урегулировать страховые риски в логистике, рассказала старший юрист компании «Конкордиа Консалтинг» Алина Колтакова.

Завершил сессию руководитель отдела развития импортно-экспортных операций VMT Роман Максименко, выступив с докладом «Международный фрахт. Динамика ставок: Китай – основные порты РФ».

Завершилась конференция фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

Фото: «ВИВА КОНСАЛТ»