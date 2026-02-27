Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ShippingRu 2026: контейнеры
27.02.2026

ShippingRu 2026: контейнеры

    • 26 февраля в Санкт-Петербурге прошла VIII конференция «ShippingRu 2026: контейнеры». Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга и ЮФ «Ремеди».

    Российский контейнерный рынок уже несколько лет проходит проверку на прочность, каждый раз адаптируясь к непростым реалиям. За это время перестроены маршруты, налажены бизнес-процессы, отработаны новые каналы поставок – сформирована новая архитектура логистики. Нелегкий путь трансформации позволил рынку не просто выжить, а начать развиваться в изменившихся условиях. На конференции «ShippingRU 2026: контейнеры» эксперты поделились профессиональными мнениями о тенденциях на российском рынке контейнерных перевозок, опытом оптимизации логистики и упрощения ВЭД, а также прогнозами на этот год.

    Первую сессию о трансформации и конъюнктуре российского рынка контейнерных перевозок открыл директор филиала «ФЕСКО Интегрированный транспорт» Георгий Ремизов. В своем докладе он подвел итоги рынка 2025 года и отметил рыночные драйверы на 2026 год.

    Далее старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Александр Коробко рассказал об изменениях в структуре китайского импорта в Россию.

    Продолжил сессию генеральный директор «Новоморснаба» Алексей Гармаш с докладом о тенденциях и перспективах Азово-Черноморского бассейна.

    Тему развития линейного судоходства Дальневосточного портового кластера раскрыл руководитель отдела маркетинга и аналитики Дирекции контейнерных перевозок АО «Евросиб СПб-ТС» Никита Щербинин.

    Вторая сессия была посвящена железнодорожным контейнерным перевозкам, мультимодальности и рискам. Она началась с выступления начальника коммерческой службы Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Артема Шепеляева о развитии инфраструктуры контейнерных терминалов.

    Нестандартными решениями при отправках морских контейнеров поделился руководитель отдела логистики ГК «АТК» Махарь Роман.

    Старший юрист ЮФ «Ремеди» Никита Тимошков поднял актуальные вопросы с связи с изменениями в законодательство об экспедировании. Поддержал дискуссию Андрей Супруненко, председатель Секции по правовому обеспечению Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

    Следующие сессии были посвящены контейнерной логистике Северо-Запада и Северного морского пути, а также упрощению ВЭД.

    Директор практики бизнес-консультирования компании «Технология Доверия» Игорь Кузнецов поделился мнением о возможностях для полной реализации потенциала контейнерных перевозок по Трансарктическому транспортному коридору.

    Об особенностях рынка морской перевалки контейнеров на Северо-Западе России рассказал коммерческий директор УК «Глобал Портс» Игорь Пухов.

    Заместитель генерального директора по эксплуатации и производств порта Тольятти Андрей Шемякин поделился планами по запуску Волго-Балтийской контейнерной линии.

    О стимулах и ограничениях для контейнеризации грузопотока на каботажной линии Санкт-Петербург – Калининград рассказал модератор сессии генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов.

    Первый заместитель начальника Балтийской таможни Игорь Зузолин выступил с докладом «О применении информационных технологий, направленных на упрощение совершения таможенных операций и сокращение времени нахождения товаров в морском порту».

    О том, как можно проактивно урегулировать страховые риски в логистике, рассказала старший юрист компании «Конкордиа Консалтинг» Алина Колтакова.

    Завершил сессию руководитель отдела развития импортно-экспортных операций VMT Роман Максименко, выступив с докладом «Международный фрахт. Динамика ставок: Китай – основные порты РФ».

    Завершилась конференция фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

    Фото: «ВИВА КОНСАЛТ»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2026
    III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026
    20–22 апреля 2026 года, г. Алматы (Казахстан)
    ESEЕдиный слет экспедиторовКазахстанКонференция
    0
    04.02.2026
    Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры», которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
    Вива КонсалтКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    24.02.2026
    Проблемы развития МТК Север-Юг — логистические, политические, экономические, экологические, санкционные
    Научно-практическая конференция в формате диспута 25 марта 2026 в Москве в отеле Холидей Инн Сокольники
    КонференцияМТК "Север-Юг"
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0
    13.02.2026
    Конференция «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность»
    26-27 марта 2026 года в Санкт-Петербурге (гостиница Parklane Resort)
    Extra ConferenceКонференцияПодводно-технические работы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 9, 2026
    27.02.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях
    27.02.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 января 2026 года
    26.02.2026 Новый CEO в ONE
    25.02.2026 Контейнерные порты Турции, январь 2026
    25.02.2026 Оборудование для завода по производству снеков
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •