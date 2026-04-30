Центральная Азия усиливает роль в евразийской логистике: в Алматы пройдет форум ESE ASIA-2026

С 19 по 21 мая 2026 года в Алматы состоится III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026 — одна из ключевых площадок для профессионального диалога участников рынка международных перевозок и логистики.

На фоне перераспределения грузопотоков и роста значимости сухопутных маршрутов Центральная Азия закрепляется как стратегический транзитный узел между Европой и Азией. В этих условиях отрасль сталкивается с необходимостью синхронизации инфраструктурного развития, цифровизации и согласования интересов бизнеса и государства.

Деловая программа форума сфокусирована на трех ключевых направлениях:

— Транспортный каркас Большой Евразии

Участники обсудят развитие международных транспортных коридоров, интеграцию маршрутов, инвестиционные проекты в странах ЕАЭС, а также влияние геополитики и макроэкономики на логистику и торговые потоки.

— Баланс интересов в международной логистике

В центре внимания — текущие вызовы железнодорожных перевозок, дисбаланс контейнерных потоков, развитие новых ЖД переходов с Китаем, а также конкуренция и взаимодополнение железнодорожного и автомобильного транспорта. Отдельная дискуссия будет посвящена рынку экспедирования и вопросам защиты интересов участников.

— Цифровая трансформация отрасли

Эксперты рассмотрят цифровизацию как инструмент интеграции транспортных коридоров, развитие «бесшовных» мультимодальных перевозок, внедрение электронных пломб и подходы к обмену данными между участниками рынка.

Форум соберет более 500 участников, включая представителей транспортно-логистических компаний, железнодорожных администраций, мультимодальных операторов, цифровых и IT-компаний, инвесторов и государственных структур.

Среди приглашенных компаний — ОТЛК ЕРА, РЖД, «Казахстан темир жолы», РЖД Логистика, FESCO, PTC Holding, ТрансКонтейнер, DP World, ЕЭК, ЕАБР и другие ключевые игроки рынка.

Ожидается, что ESE ASIA-2026 станет площадкой для выработки практических решений по развитию трансъевразийских маршрутов и повышению эффективности международной логистики в регионе.

Организаторами форума выступают Единая дирекция форумов «ЕСЭ» и CILT Central Asia при поддержке КСТП.

