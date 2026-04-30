Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Алматы пройдет форум ESE ASIA-2026
30.04.2026

    • Центральная Азия усиливает роль в евразийской логистике: в Алматы пройдет форум ESE ASIA-2026

    С 19 по 21 мая 2026 года в Алматы состоится III Международный транспортный форум ESE ASIA-2026 — одна из ключевых площадок для профессионального диалога участников рынка международных перевозок и логистики.

    На фоне перераспределения грузопотоков и роста значимости сухопутных маршрутов Центральная Азия закрепляется как стратегический транзитный узел между Европой и Азией. В этих условиях отрасль сталкивается с необходимостью синхронизации инфраструктурного развития, цифровизации и согласования интересов бизнеса и государства.

    Деловая программа форума сфокусирована на трех ключевых направлениях:

    — Транспортный каркас Большой Евразии
    Участники обсудят развитие международных транспортных коридоров, интеграцию маршрутов, инвестиционные проекты в странах ЕАЭС, а также влияние геополитики и макроэкономики на логистику и торговые потоки.

    — Баланс интересов в международной логистике
    В центре внимания — текущие вызовы железнодорожных перевозок, дисбаланс контейнерных потоков, развитие новых ЖД переходов с Китаем, а также конкуренция и взаимодополнение железнодорожного и автомобильного транспорта. Отдельная дискуссия будет посвящена рынку экспедирования и вопросам защиты интересов участников.

    — Цифровая трансформация отрасли
    Эксперты рассмотрят цифровизацию как инструмент интеграции транспортных коридоров, развитие «бесшовных» мультимодальных перевозок, внедрение электронных пломб и подходы к обмену данными между участниками рынка.

    Форум соберет более 500 участников, включая представителей транспортно-логистических компаний, железнодорожных администраций, мультимодальных операторов, цифровых и IT-компаний, инвесторов и государственных структур.

    Среди приглашенных компаний — ОТЛК ЕРА, РЖД, «Казахстан темир жолы», РЖД Логистика, FESCO, PTC Holding, ТрансКонтейнер, DP World, ЕЭК, ЕАБР и другие ключевые игроки рынка.

    Ожидается, что ESE ASIA-2026 станет площадкой для выработки практических решений по развитию трансъевразийских маршрутов и повышению эффективности международной логистики в регионе.

    Подробная программа и регистрация на официальном сайте форума:

    https://eseforum.ru/ese-asia-2026?utm_source=press-reliz&utm_medium=ese-asia-2026&utm_campaign=seanews  

    Организаторами форума выступают Единая дирекция форумов «ЕСЭ» и CILT Central Asia при поддержке КСТП.

    Реклама: ООО «Восток». ERID: 2SDnjcQ16gq


    • Добавить комментарий

  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.04.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2026
    29.04.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2026 года
    29.04.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2026 снизился на 69,2%
    28.04.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2026 в деталях
    27.04.2026 На ПЛП пришел сервис из Латинской Америки
    27.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    23.04.2026 Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •