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В Нижнем Новгороде прошла V конференции «СудостроениеRU»
04.06.2026

В Нижнем Новгороде прошла V конференции «СудостроениеRU»

    • 2-3 июня 2026г. в Нижнем Новгороде прошла V юбилейная конференция «СудостроениеRU 2026» — деловое мероприятие, в программе которого рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли России.

    Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ».

    В 2026 году фактически завершается первая «пятилетка» отрасли в новых реалиях: уже можно сделать полноценный «срез» производственных и рыночных показателей.

    На конференции «СудостроениеRU 2026» в Нижнем Новгороде встретились профессионалы разных направлений от проектирования и производства до коммерческой составляющей, чтобы поделиться друг с другом опытом, обсудить актуальные вопросы и найти новые контакты.

    Открыл конференцию Максим Шапилов, Первый заместитель Министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской обл.

    Первая сессия была посвящена экономике производства и модернизации судостроительных заводов. Докладчиками выступили Армен Оганов, «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК); Станислав Макаров, Завод «Красное Сормово»; Владимир Горелов, Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и ЛО и Алексей Клепиков, Группа компаний «Р-Флот».

    Спикеры рассказали о реализации новых проектов платформенного судостроения, об оптимизации и цифровизации производства, а также о проблемах, с которыми сталкивается отрасль и ключевых условиях ее устойчивого развития: господдержке, экономической эффективности заводов, разработке нормативов серийного строительства.

    В следующей сессии спикеры обсудили возможности замещения возрастного флота (презентацию сделала Ольга Мудрова, ЦНИИМФ) и представили несколько перспективных проектов от буксирного и спецфлота, контейнеровозов, танкеров до пассажирских судов. О проектах рассказали Александр Лисин, АНО «НИИ проектирования и экспертизы логистических систем имени Ю.И. Платова»; Владислав Емельянов, «Морской Инжиниринговый Центр СПб»; Петр Ежов, ГК «SEA TECH» и Евгений Семёнов, Судостроительный завод «Волга».

    Далее конференцию продолжили блоки, посвященные технологиям, материалам и оборудованию в судостроении и судоремонте. Осветили тематику Сергей Фроленков, Алюминиевая Ассоциация; Андрей Бурков, «Корпорация ПСС», Максим Сунозов, «СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» и Сергей Коновалов, Нижегородский ф-л ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Завершил деловую часть круглый стол о проблематике и тенденциях импортозамещения, в котором помимо спикеров принял участие и представитель Минпромторга, Алексей Осипов.

    Конференция сопровождалась оживленными дискуссиями, общением делегатов и завершилась фуршетом, а на следующий день участники посетили производственные мощности «ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева», и потом смогли познакомиться лучше друг с другом в непринужденной атмосфере речной прогулки.

    Так прошла V юбилейная конференция «СудостроениеРу 2026» в Нижнем Новгороде. Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в дружелюбную атмосферу профессионального сообщества на наших следующих мероприятиях, пишите нам на info@vivaconsult.ru, веб-сайт организатора: https://vivaconsult.ru/ru/

    Фото: «ВИВА КОНСАЛТ»

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