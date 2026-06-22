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Спущен на воду новый буксир ледового класса
22.06.2026

Спущен на воду новый буксир ледового класса

    • На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду буксир «Кулой». Это уже четвертое судно в серии из пяти буксиров проекта Т3150-ЗД, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

    «Кулой» – многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса. Он сможет буксировать несамоходные суда и плавучие сооружения, помогать при постановке судов к причалу, участвовать в тушении пожаров и ликвидации аварийных разливов нефти.

    Судно строится под техническим наблюдением специалистов Российского морского регистра судоходства. Серия таких буксиров создается по нацпроекту «Эффективная транспортная система» и поможет повысить безопасность работы в портах и в ледовых условиях.

    Фото: Минтранс России


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