Спущен на воду новый буксир ледового класса

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду буксир «Кулой». Это уже четвертое судно в серии из пяти буксиров проекта Т3150-ЗД, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

«Кулой» – многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса. Он сможет буксировать несамоходные суда и плавучие сооружения, помогать при постановке судов к причалу, участвовать в тушении пожаров и ликвидации аварийных разливов нефти.

Судно строится под техническим наблюдением специалистов Российского морского регистра судоходства. Серия таких буксиров создается по нацпроекту «Эффективная транспортная система» и поможет повысить безопасность работы в портах и в ледовых условиях.

Фото: Минтранс России